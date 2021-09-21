網紅出遊離奇失蹤！報案錄音檔曝「她被狂打巴掌」　未婚夫也消失

▲美國YouTuber裴蒂托和未婚夫勞德里出發公路旅行後失蹤。（圖／翻攝自IG／gabspetito）



記者張方瑀／綜合報導

美國22歲網紅裴蒂托（Gabrielle "Gabby" Petito）和未婚夫勞德里出發公路旅行後離奇失蹤。猶他州警方20日公布的一段報案錄音檔則顯示，有民眾曾目睹勞德里在路邊打了裴蒂托好幾個巴掌，讓目前仍然膠著的案情，有了新的線索。

根據CNN報導，裴蒂托在2020年7月和勞德里（Brian Laundrie）訂婚後，兩人在今年6月開著一輛白色露營車出發公路旅行，沒想到勞德里在9月11日獨自返家，而裴蒂托的家人在8月30日收到最後一封訊息後，她就離奇失蹤至今。

依據聯邦調查局（FBI）最新說法，已於懷俄明州大提頓國家公園（Grand Teton National Park）尋獲一具女屍，特徵與裴蒂托相符，預計21日會公布驗屍結果。

▲▼警方公布兩人爭吵後報警畫面。（圖／達志影像／美聯社）



猶他州警方20日公布了一段報案錄音檔，有目擊者報案指出，看到兩人在路邊爭吵，男生還打了女方巴掌，並在電話中提到對方是開著一輛白色的佛州車牌露營車，「我們開車經過時，那位先生正在打女生巴掌，然後我們停下來看，他們在人行道上追逐，接著男生又打了她，兩人又跳上車走了。」隨後警方也有到場處理。

猶他州警方上星期發布一段8月12日交通攔查隨身攝影機畫面，可見裴蒂托哭著描述她與勞德里之間的爭吵，直言有時2人的口角衝突會演變成肢體暴力，當時警方建議兩人分開過夜，兩人也未對彼此提出更進一步的指控。

▲當時警方建議兩人分開過夜，兩人也未對彼此提出更進一步的指控。（圖／達志影像／美聯社）



接著一個透過裴蒂托電子郵件信箱註冊的Youtube頻道在8月19日上傳了一段影片，影片中記錄著兩個人旅行的一切，目前觀看數已超過320萬。然而，裴蒂托的Instagram在8月25日上傳完最後一張沒有標記地點的照片後，就完全停止更新。

北港警方表示，裴蒂托在旅行期間固定每星期會和家人通話3次。她的母親施密特（Nicole Schmidt）表示，她在8月24日接到女兒電話說，他們正準備前往懷俄明州的提頓山（Teton）；接下來幾天施密特和女兒又互通了幾封訊息，最後一封則是停留在8月30日，訊息上寫著「優勝美地國家公園沒有開放」。但現在施密特也懷疑，這封訊息並非女兒發的。

▲裴蒂托在公路旅行期間也不斷發文。（圖／翻攝自IG／gabspetito）



另外兩名Youtuber也提供了新的線索，他們在頻道中公布了一段8月27日下午6時至6時30分左右的GoPro影片，他們當時同樣開著露營車在大提頓國家公園內尋找停車點，「我們看到一輛同樣掛著佛州車牌的白色露營車，原本想停下來打招呼，但裡面是全黑的，一個人都沒有，看起來像是被遺棄在那邊，但我們也認為車主可能是出去散步了，或是在裡面乘涼，沒有把門打開，所以我們也就開走了。」

聯邦調查局20日搜索了勞德里位在佛州北港（North Port）的住處，他的父母也被帶走審問；據悉，聯邦特工從家中拿走了部分物品，同時將一輛福特敞篷車拖走。另外，調查人員持續尋找勞德里的下落，目前集中搜索住家附近的一處自然保護區。

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