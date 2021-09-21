北韓歡樂組2.0！金正恩「嚴選未婚少女」賞官二代當妻　鞏固血統

▲北韓內部有歡樂組2.0的存在。（圖／朝鮮中央電視台）



記者王佩翊／編譯

北韓勞動黨中央委員會設有第5課，該課專門替領導人金正恩選拔被戲稱為另類後宮的「歡樂組」，然而事實上，在全國十三道、特別市以及直轄市的勞動黨委員會組織指導部也設有「第6課」。第6課主要任務是選出優秀的未婚女性後，並由金正恩當作「賞賜」一般，送給官二代作為妻子，以鞏固優良的革命血統。

根據《Daily NK日本》總編高英起表示，如果說第5課是選拔專門取悅、服侍金正恩的「歡樂組」成員，那麼第6課就是負責選拔「歡樂組2.0」的成員。高英起引述平壤內部消息人士稱，「金正恩最近開始當起媒人，召集全國身分與品性優良的未婚女性，再將其指婚給勞動黨重要幹部的後代。」

接受指婚的對象通常是黨內最高幹部、曾經與金日成參與抗日戰爭的元老、參加韓戰時被南韓軍隊俘虜的戰士以及儘管遭到南韓監禁但直到最後都沒放棄回到北韓的念頭的非轉向長期囚等人的後代，換句話說，就是身分與思想良好的特權階層。

▲金正恩認為，應該要以優生學角度維持革命血統。（圖／達志影像／美聯社）



中央黨第6課會向全國道黨、市黨第6課下達命令，要求選拔出合適的未婚女性人選。據悉，每個地區會選出約20人，其中16人是身分、家世以及外貌優秀的未婚女性，並被列為「婚嫁第6課對象」。而另外4人則是曾經離婚或是喪夫，被列為「寡婦第6課對象」。

「婚嫁第6課對象」同時也被稱為「關照新娘候補」或是「禮物少女」，宛如物品一樣被金正恩分配給官二代當妻子。據悉，此舉是基於「優生學」的考量，他相信唯有讓擁有革命思想的DNA結合，才能鞏固革命的濃烈血統。不僅如此，「婚嫁6課對象」在選拔過程中與歡樂組相同，必須接受婦產科醫師的嚴格檢查，確認為處女才能過關，堅決防止「不好的血統」。

「寡婦第6課對象」則是那些曾經離婚或是喪夫的女性，必須具備優秀的身分背景、外貌以及健康，一旦入選就有可能被指婚給非轉向長期囚或是對國家有貢獻的中高齡、離婚或是喪妻的男性，又或者是指派到這些人家中擔任家政婦。據悉，如果是成為家政婦，在上任之前必須到料理教室訓練6個月。

消息人士指出，「婚嫁第6課對象」與「寡婦第6課對象」是金正恩上任後才有的產物，不過儘管他本人樂於當媒人，還是引發這些官二代的不滿。官二代認為，即使在怎麼樣對黨忠誠奉獻，也不能在沒有感情的基礎下和陌生人結婚，但卻依然無法違背最高領導人的命令。

►金正恩「處女歡樂組」超慘！嫩妹如被淘汰 秒發配白頭山打入冷宮

►北韓18歲女兵淪洩慾玩具！慘遭長官性侵2年 懷孕竟被拉去密醫墮胎

►北韓閱兵式「全員沒戴口罩」爆群聚感染！ 16人呼吸困難緊急送院



★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast