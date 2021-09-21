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美國新冠肺炎死亡人數突破67.5萬　超越1918年西班牙流感

▲▼華府國家廣場上鋪滿20多英畝白旗，代表著死於新冠肺炎的美國人。（圖／路透）

▲ 華府國家廣場上鋪滿20多英畝的白旗，代表著死於新冠肺炎的美國人。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國約翰霍普金斯大學數據顯示，新冠疫情爆發以來，截至20日美國累計死亡人數達到67萬5446人，超越1918年西班牙流感（Spanish flu）在美國造成的估計死亡人數，即67.5萬人。許多專家指出，隨著新冠疫苗問世，這樣的悲劇本可避免。

《彭博》報導，西班牙流感大流行期間的紀錄並不完整，僅能根據零星數據推估當時的死亡人數。新冠疫苗以創紀錄的速度進行開發，突顯過去一世紀以來醫學技術的非凡進步，但仍有約7000萬符合疫苗施打條件的美國人拒絕接種，多數受到共和黨政治人物及保守派媒體影響。

加州醫學研究及教育機構「斯克里普斯研究所」（TSRI）所長托波爾（Eric Topol）說明，1918年還沒有呼吸器及疫苗，而今現代醫學如此進步，仍有這麼多人死去，令人痛心，「目前的數字遠糟於美國應有的表現。」

快速傳播的Delta變異株將美國推向一個危險的新階段，即將到來的冬季充滿不確定性。美國疾病管制與預防中心（CDC）9月一項研究發現，今年春夏尚未完整接種疫苗者，染疫後住院的可能性是完全接種者的10倍以上，死亡可能性達到11倍。

托波爾指出，美國口罩使用量顯著下降，也是導致疫情擴散的原因之一，多數人仍在使用效果遠差於外科口罩或N95口罩的布口罩。他認為，應廣泛發放醫用口罩，以及有助及早揪出病例的居家快篩試劑。

不過，將新冠疫情與西班牙流感大流行互相比較當然存在問題，光是人口就差距甚大。美國目前的居民數量是一個世紀前的3倍，代表潛在死亡率約是當時的1/3。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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