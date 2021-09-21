16歲女遭拐被迫賣淫　媽自願下海橫跨1000公里營救女兒

▲阿西雅秀出當時報警取得的失蹤人口文件。（圖／翻攝自MUKTADIR RASHID）

記者張靖榕／綜合外電報導

孟加拉一對母女先後被迫賣到印度賣淫，之後媽媽阿西雅（Asiya）得知女兒瑪莉姆（Marium）的下落後，不惜橫越1000公里去營救女兒。成功脫身的兩人想從印度邊境回到孟加拉時，卻被誤以為她們企圖非法跨境至孟加拉的警察攔下，才讓整起跨國犯罪曝光。

根據「VICE」報導，孟加拉許多貧窮人口為了賺錢會尋求前往印度打工的機會，16歲的瑪莉姆也打算循同樣途徑到印度與家族熟人碰面，由對方介紹自己工作機會，但她沒想到竟然遭到熟人背叛賣給人肉販子。她在大半夜被2人押上船後，好不容易找到機會利用好心陌生人的電話向母親求救，但很快就被發現，還被痛打一頓。

阿西雅得知後趕緊通知警方，但整整40天卻沒有任何消息，於是為了找到女兒，她在2月時也把自己賣給人肉販子，以為被轉賣給賣淫集團後會被送往女兒所在的地方，沒想到自己卻被送到印度新德里，而她的女兒根本不在那裡。

阿西雅在出發前拿了自己所有的儲蓄偷偷放在假髮裡，在妓院私購手機後立刻打給遠在孟加拉的老公，得知女兒仍在比哈爾邦一間妓院被迫作雛妓後，她當晚就逃出妓院，千辛萬苦橫越1000公里終於將女兒救出，兩人一起逃往印夢邊界。

警方盤查母女倆意外拉出一連串的跨國犯罪，深入調查後已逮捕人肉集團其中3名成員，估計另外還有22人在逃；妓院老闆也坦承，當初僅花3404元印度盧比（約新台幣1300元）買下瑪莉姆。據指出，每年至少有2萬名孟加拉女性被賣到印度，其中大部分最後都淪落到妓院，或成為有錢人的奴隸，瑪瑞姆和阿西雅成功逃離魔爪的案例其實相當少。