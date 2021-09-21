　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美鬆綁入境限制歐洲開心　與法國外交風波後宣布引聯想

▲▼ 機場旅客,美國芝加哥歐海爾國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國宣布鬆綁入境限制。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾20日專電

美國今天宣布鬆綁對已接種COVID-19疫苗外籍旅客入境限制，歐洲聯盟表示歡迎指這是期待已久的一步，但外界認為美國選在與法國因澳洲潛艦合約引發外交齟齬後宣布，時機引發聯想。

歐洲聯盟（EU）執行委員布勒東（Thierry Breton ）今天在在華府與美國白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）會面，會後他在社群媒體發文表示，歡迎美國取消對已完全接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的歐盟公民的旅行入境禁令。

布勒東指出，歐盟疫苗接種活動取得成功，因此這是一個合乎邏輯的決定。

而歐盟執委會也回應，歡迎美國宣布對完全接種疫苗的歐盟旅客取消旅行限制，很快將能夠再次前往美國，這是期待已久的一步，也是企業的好消息。

歐盟一段時間以來希望美國取消對來自歐盟旅客限制，但華盛頓因為變種病毒傳播因素一直持謹慎態度，讓布魯塞爾有所微詞，今天取消限令對歐洲雖是期待已久的好消息，但法國與美國因澳洲潛艦合約爭議引發嚴重外交齟齬，歐盟與美國整體關係也受到一定影響。

上週澳洲決定放棄與法國簽訂的建造潛艇的合同，轉而與英國和美國簽訂購買核動力艦艇，引發法國高度不滿，不僅召回法國駐坎培拉和駐華盛頓大使返國諮商，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）除指控澳洲和美國在這場危機中撒謊，更批評美國總統拜登和前任川普一樣不按牌理出牌。

而本週聯合國大會總辯論自9月21日起在紐約舉行，外界關注法國及歐洲聯盟是否將藉機發表強勢談話，再加上今天與美方會談的布勒東正好是法國籍，歐洲輿論認為美國在此時機宣布頗有修補關係聯想。

ET快訊
道瓊重挫614點！創2個月最大跌幅　五大原因衝擊美股全面下跌
快訊／赴美國打疫苗掰！白宮11月放寬旅遊禁令　2條件才能入境

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

謀殺懸案1年未破！警上班揪女激情車震　被害者家屬撞見氣炸

台灣僅2款疫苗能通關！　美國11月鬆綁旅客入境條件公開

美鬆綁入境限制歐洲開心　與法國外交風波後宣布引聯想

快訊／赴美國打疫苗掰！白宮11月放寬旅遊禁令　2條件才能入境

「恆大危機」不只拖累股市　加密貨幣也遭拋售重挫

澳洲總理莫里森將發展核潛艦　傳印尼總統佐科威取消會面

加拿大國會大選開跑　大西洋岸「紐芬蘭省」開始投票

火山爆發摧毀百棟房屋…5000人急撤　觀光部長大讚「精彩的表演」

法國外長氣到不行！狂批拜登「行為很川普」　英國只是備胎

盧安達飯店英雄原型「支持恐怖主義」　遭判罪名成立

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

惡鄰居鬧鐘狂響！半夜連響3小時 整條巷被轟炸2個月「出門都幻聽」

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

葬儀社燒錯遺體！再見爸已成灰　兒子怒控訴：難怪連擲6笑杯...

深夜睡不好！每天被「巨貓壓頂」　架監視器記錄...見整顆枕頭被搶

謀殺懸案1年未破！警上班揪女激情車震　被害者家屬撞見氣炸

台灣僅2款疫苗能通關！　美國11月鬆綁旅客入境條件公開

美鬆綁入境限制歐洲開心　與法國外交風波後宣布引聯想

快訊／赴美國打疫苗掰！白宮11月放寬旅遊禁令　2條件才能入境

「恆大危機」不只拖累股市　加密貨幣也遭拋售重挫

澳洲總理莫里森將發展核潛艦　傳印尼總統佐科威取消會面

加拿大國會大選開跑　大西洋岸「紐芬蘭省」開始投票

火山爆發摧毀百棟房屋…5000人急撤　觀光部長大讚「精彩的表演」

法國外長氣到不行！狂批拜登「行為很川普」　英國只是備胎

盧安達飯店英雄原型「支持恐怖主義」　遭判罪名成立

佩瑞茲46轟追平小葛雷諾　大聯盟史上最會轟捕手

謀殺懸案1年未破！警上班揪女激情車震　被害者家屬撞見氣炸

名醫追台劇被罵沒水準訴離　60年妻怨：伺候夫家一輩子！結果出爐

王志庭1A防禦率佳仍被皇家釋出　U23世界盃尋求新東家

收假日北返車潮湧現！　今國道9大易塞路段一次看

收假熱爆飆36℃　入秋首波東北風本週到！變天降溫

台灣僅2款疫苗能通關！　美國11月鬆綁旅客入境條件公開

道瓊重挫614點！創2個月最大跌幅　五大原因衝擊美股全面下跌

美鬆綁入境限制歐洲開心　與法國外交風波後宣布引聯想

警力壓不住！三重中秋烤肉爆「21人大亂鬥」　1人濺血、記者遇襲

辣模被爆劈腿史「睡遍半個嘻哈圈」　崩潰痛哭割腕

國際熱門新聞

正妹和未婚夫出遊失蹤　遺體疑尋獲

恆大危機不只拖累股市 加密貨幣也遭拋售重挫

快訊／出國打疫苗掰！11月2條件才能入美

甜美DJ比基尼「直接脫掉」　渾圓形狀全露

火山爆發毀百屋　部長：精彩表演

63隻企鵝突然暴斃　疑遭蜜蜂圍攻

SOD是真的！「奧運奪牌希望」美女泳將轉戰AV界

法外長怒火難平 再批拜登不按常理、英國是備胎

不滿遭欠薪　他開怪手「插爆」整排公司車

澳總理莫里森將發展核潛艦　傳佐科威取消會面

日本掀起「父母扭蛋論」　年輕人：出生決定一切

加拿大國會大選開跑　紐芬蘭省開始投票

電影「盧安達飯店」原型 遭判恐怖主義罪名成立

台灣僅2款疫苗能通關！　美11月鬆綁入境條件曝

更多熱門

相關新聞

快訊／出國打疫苗掰！11月2條件才能入美

快訊／出國打疫苗掰！11月2條件才能入美

美國政府今天宣布將於11月放寬對於外國旅客的旅遊限制，完整接種COVID-19疫苗並接受檢測和接觸者追蹤的旅客，將獲准搭機入境美國。

禾馨批北市府瀆職　釣出衛生局長親回

禾馨批北市府瀆職　釣出衛生局長親回

研究生突昏迷「有血栓」媽控曾打高端！指揮中心回應了

研究生突昏迷「有血栓」媽控曾打高端！指揮中心回應了

不甩市府開罰！四叉貓過2度驗「高端抗體」

不甩市府開罰！四叉貓過2度驗「高端抗體」

第九輪開搶！預約平台順到爆　網驚：全時段任選

第九輪開搶！預約平台順到爆　網驚：全時段任選

關鍵字：

美國完整接種疫苗法國

讀者迴響

熱門新聞

喝酒就臉紅！醫曝「是生病了」…想練酒量恐致癌

即／大逃殺　美股早盤暴跌500點

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失！27年後近況曝

染疫女學生曾到春水堂　這間店緊急休

龍劭華頭七…她驚見靈堂「魂魄點頭又搖頭」

豪門網紅「曬LV月餅禮盒」遭抓包盜圖

嘉義13歲女「噴飛車外」頭顱變形亡　爸爸到場含淚崩潰

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

GG直徑分7尺寸！醫曝「超過這數字」可以驕傲：僅5%人有

染疫留英女學生台南足跡曝

正妹和未婚夫出遊失蹤　遺體疑尋獲

吞口水就崩潰！醫警告：喉嚨痛「3關鍵警訊」恐是癌

更多

最夯影音

更多
為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」
《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面