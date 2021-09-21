加拿大國會大選開跑　大西洋岸「紐芬蘭省」開始投票

▲加拿大國會大選開跑，現任總理杜魯道（Justin Trudeau）如要保住大位，需要取得170席。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

加拿大的國會大選於20日開始舉行，大西洋岸的紐芬蘭省（Newfoundland）於格林威治時間20日11時，率先開始投票作業，民調顯示，現任總理杜魯道（Justin Trudeau）所屬的自由黨，與歐圖爾（Erin O'Toole）領導的保守黨支持度不分軒輊。

加拿大眾議院總共選出338席國會議員，杜魯道所屬的自由黨需拿下170席，才能確保總理大位。加拿大全國合格選民約有2700萬人，但已有578萬人以通訊投票方式提前投票，創下歷年紀錄。加拿大選舉局表示，與2019 年相比，提前投票增加了 46% 。

▲杜魯道的主要對手，保守黨黨魁奧圖爾（Erin O'Toole）。（圖／路透）



最新民調顯示，自由黨和保守黨之間的差距在2%之內，艾克斯民調公司 （Ekos Research Associates）預測自由黨會獲勝，儘管最有可能的政府是少數政府（朝小野大）但也不排除有單獨過半的可能。

由於加拿大全國跨越6個時區，投票作業由大西洋岸的紐芬蘭省（Newfoundland）於格林威治時間20日11時率先起跑。最西邊的卑詩省（British Columbia）則要到格林威治時間21日2時才會結束投票。

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