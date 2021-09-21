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亞馬遜妹仔「大啖雞母蟲」狂吸600萬粉！　一口吸入嘴網友全傻了

▲▼亞馬遜妹仔「大啖雞母蟲」狂吸600萬粉。（圖／翻攝自IG／cunhaporanga_oficial）

▲亞馬遜妹仔塔圖約「大啖雞母蟲」狂吸600萬粉。（圖／翻攝自IG／cunhaporanga_oficial）

記者張方瑀／綜合報導

巴西原住民女孩塔圖約（Cunhaporanga Tatuyo）住在亞馬遜雨林裡，她的TikTok拍攝了許多雨林裡的日常原始生活，而她大啖雞母蟲的影片更讓她暴紅，目前擁有超過620萬粉絲。但現在最讓她苦惱的是，新冠肺炎疫情爆發後，村子失去了觀光收入，她靠著TikTok的分紅也繳不起每個月的網路費，所以她的網紅夢可能必須畫下句點。

現年22歲的塔圖約和家人住在亞馬遜雨林裡的原住民村莊內，在疫情爆發之前，他們幾乎是靠著觀光客來遊玩購買工藝品的收入過活。不過，去年受到疫情影響，觀光客消失之後，塔圖約就靠著存下的錢買了一台iPhone 7，開始拍攝在村莊裡的日常生活。

@cunhaporangaoficial

Relembrando o vídeo que viralizou foi surreal. Amo Vcs ##tatuyos ##indígenass ##tiktokindígena ##foryou ##tatuyosforever ##viral ##wananosforever

som original - Jūgoa

不久後，有網友詢問她，雨林裡的原住民是否真的會吃俗稱「雞母蟲」的甲蟲幼蟲，沒想到她親自示範的影片一炮而紅。從影片可以看到，塔圖約臉上用紅色顏料畫著傳統圖騰，手裡捏著一隻又白又肥的雞母蟲，接著一口把牠塞進嘴裡，捏掉堅硬的蟲嘴之後，再吞了一把像是小麥類的食物。

許多網友看到後都嚇得表示，「我真的怕這種蟲，我不行」、「她吃起來超美味的感覺」、「給我一百萬我也不敢嘗試」、「我真的沒有勇氣」、「有點好奇口感跟味道如何」。

不過，雖然塔圖約已經擁有大批粉絲，但實際上能從TikTok獲得的收入依舊很少，讓沒有觀光收入的村民們，根本付不起每個月65美元的網路費。她的父親也說，儘管女兒成為小有名氣的網紅，但根本無法負擔電跟網路的費用，沒有觀光客就沒有錢，現在也只能考慮把網路先取消了。

@cunhaporangaoficial

Responder a @sara_santos_soares @dicksontatuyo_oficial @tatuyo_oficial @kaviripo_oficial @edsontatuyo_oficial #indígenass #tiktokindigenous #tiktok

♬ 阿吉拉姆 - JLD

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