甜美DJ比基尼「直接脫掉」渾圓形狀全露　大方回應舔屏粉：太美味

▲越南DJ「Ngan 98」長相甜美，作風卻十分性感火辣。（圖／翻攝自Facebook／Võ Thị Ngọc Ngân）

記者林彥臣／綜合報導

越南的辣妹DJ「Ngan 98」，長相甜美但是作風卻十分豪放火辣，IG擁有全球25萬粉絲追蹤，甚至還因為作風太火辣，有時還被警方調查是否妨害風化，日前她在IG上發表的新的照片，甚至直接把比基尼脫掉，大方露出渾圓胸型，讓全球粉絲high翻。

Ngan 98分享的最新火辣照，在鏡頭前將比基尼照直接脫掉，雙手伸到鏡頭前巧妙遮住重點部位，但是渾圓的美胸還是遮不住，下半身的開高衩設計泳褲，也讓私密部位若隱若現。

網友對此留言表示，「受不了了！」、「可愛又誘人」、「哦，請放下它」。甚至還有一個粉絲分享舔螢幕哏圖， Ngan 98還大方回應，「我覺得太美味」。

▲Ngan 98大方脫掉比基尼，巧妙遮住重點部位。（圖／翻攝自Facebook／Võ Thị Ngọc Ngân）



Ngan 98向來以性感火辣聞名，2020年她曾到一間夜店表演，穿著超高衩的比基尼，外面僅罩著一件薄紗，微小的布料讓「豪邁車頭燈」就在崩解邊緣。

當時越南警方看到Ngan 98的照片被大量瘋傳，還認為有損國家文化、社會風化，相當憤怒決定立刻調查該間夜店是否有從事性交易，並且將Ngan 98傳喚到案。

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