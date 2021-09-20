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日本掀起「父母轉蛋論」　年輕人：努力也沒用「出生決定一切」

▲▼手機,手扶梯,正妹,百貨公司。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲日本最近流行「父母轉蛋論」，認為包括出生就決定了相貌與聰明才智等等，根本不是靠努力可以改變的。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者林彥臣／綜合報導

日本年輕人之間最近出現叫做「父母轉蛋」的新名詞，意思是小孩無法選擇自己出生的環境，在什麼樣的環境下出生，全憑自己的運氣，就像是在玩轉蛋一樣，年輕人之所以流行用這樣的詞彙討論，就是在感嘆自己沒有倖免於這樣的情況。

根據日本媒體 J-cast報導，日本的年輕人在網路上討論表示，「出生轉蛋就決定了相貌、聰明才智、運動神經，努力也沒有用」、「父母轉蛋、朋友轉蛋、老師轉蛋、上司轉蛋，人生就是靠運氣」、「我很討厭這個詞，少把自己的失敗都怪給別人」「批評父母轉蛋的人，通常都是父母轉蛋中大獎的人吧」。

▲▼彰化縣娃娃機店、扭蛋店。（圖／記者唐詠絮攝）

▲日本年輕人認為，人生的一切就像轉蛋，全都是靠運氣。（圖／記者唐詠絮攝）

筑波大学的土井隆義教授表示，這個新名詞產生的背景，是由於經濟成長匱乏的年代，以及充滿不確定性的社會，年輕人們無法過上理想的人生，認為即便再努力，也無法跨越那道看不見的高牆，這表明了不想為結果責備自己。

日本資深媒體人浜田敬子表示，她很能夠理解年輕人的感受，在過「1億中產階級」的時代，在很多情況下可以透過像是考上大學等方式，努力克服差距，但是現在父母之間的差距拉大了，而且它已經固定了，克服階級差距的競爭基礎也尚未建立，她認為這仍是稅收重分配的問題。

浜田敬子說，她也希望年輕人不是只有感嘆階級差距，而是要投注精力在政治人物身上，讓他們正視這個議題，甚至是親自從政處理這個議題。

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