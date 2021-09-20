瘋狂迷戀尿布！怪癖男35天沒進廁所　就愛包起來「羞恥的感覺」

▲ 馬茲已經連續5周沒進廁所。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

世界上無奇不有，美國內布拉斯加一名男子從小就對尿布產生異於常人的興趣，長大後更是瘋狂迷戀成人紙尿褲，慾望到達一定程度後便會穿上尿布，過去5周完全沒有進廁所，拉撒全靠尿布解決。

《每日星報》18日報導，男子馬茲（Maz）來自內布拉斯加一個名為聖詹姆士之家（St James House）的古怪家庭，近來登上播客節目《真實發生》（This is Really Happening）時說明，他是一名「成人戀尿布者」（ABDL），很小就對尿布產生興趣，學生時期曾偷偷將尿布穿在褲子裡去上學。

長大成人後，馬茲對尿布的迷戀不減反增，經常進入「狂歡期」。在這段期間內，他對尿布的慾望會急遽飆升，並在幾周後消散。他接受訪談時正值狂歡期，對紙尿褲的興趣比平常強烈許多，「我每天24小時都穿著尿布，持續大約5周」，長達35天沒有進廁所如廁，並強調自己確實遵守使用方法。

馬茲試圖解釋他對尿布的喜愛，「這和迷戀尿液是完全不同的一種戀物癖，是針對尿布本身及其在人身上產生的情緒。使用尿布會帶來無助的情緒，是羞恥的。不論人們（使用尿布時）感受到什麼，這都與液體無關，而是與物體本身有關，也就是尿布。」

事實上，馬茲的癖好並沒有想像中的小眾，先前曾參加一場當地的ABDL聚會，甚至與其中一名成員曼姬（Manji）結婚。長達十年來，尿布是他們婚姻生活中不可或缺的一部分，「我們都覺得，從訂婚到結婚的那一刻都要穿著尿布，而我們確實也這麼做了。這對我們很重要，使我感到非常滿足，永遠無法忘懷。」

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