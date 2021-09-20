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不甩中國施壓　法媒：法國參議院訪團確定10月初訪台

▲▼ 2018年總統蔡英文（中）接見李察訪問團。（圖／蔡英文推特）

▲2018年總統蔡英文（中）接見李察訪問團。（圖／蔡英文推特）

文／中央社記者曾婷瑄台北20日電

法國報導獨家政經情報的網路媒體「字母A」（La Lettre A）今天指出，儘管面對中國駐法大使盧沙野施壓，由參議院友台小組主席李察率領的議院參訪團已確定於10月初訪台，進行考察交流。李察2015年和2018年也曾率團造訪台灣。

據報導，參議院台灣研究交流小組已確定了訪台日期，為10月4日至11日。參訪團將由參議員李察（Alain Richard）領軍，成員則有兩位小組副主席，共和黨（LR）議員布瑞桑（Max Brisson）與社會黨（PS）議員維里尼（André Vallini），以及中間聯盟參議員、同時也是友台小組秘書卡迪克（Olivier Cadic）。

▼法媒指出，法國參議院訪團將於10月訪台。（圖／翻攝自lalettrea）

▲▼法國網路媒體「字母A」（La Lettre A）指出，參議院友台小組主席李察率領的議院參訪團已確定於10月初訪台。（圖／翻攝自lalettrea）

今年3月，參議員訪台計畫公布後，引發北京怒火。中國駐法大使盧沙野於參議院官網上得知友台小組正準備訪台行程後，致函參議員李察，措辭強硬，要求他取消國會訪台計畫。此舉也在法國政界、學界引發譁然。

曾任國防部長的李察也公開回應中國駐法大使，表示他將維持原訂計畫，而訪問目的則為考察台灣對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）措施等。同時他也表示，訪台行程並不會如盧沙野所言，向「台獨勢力釋放鼓勵訊號」。

在中國批評國會訪問團與策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）後，法國外交部隨即於3月23日召見盧沙野表達不滿。接著，20多位參議員共同提出決議，並於5月底通過，支持台灣以觀察員身分參與國際機構。

訪台行程也引發歐洲議會關注，法國籍議員洛瓦索（Nathalie Loiseau）在內的許多歐盟議員都敦促設立台灣議會使團。歐洲議會外交委員會也於9月初通過瑞典籍議員魏莫斯（Charlie Weimers）的報告，呼籲歐盟強化與台灣的關係。此立場也遭到中國駐歐盟使團強烈譴責「嚴重危害一中原則」。

▼共和前進黨參議員李察是參議院友台小組主席。（圖／翻攝自維基百科）

李察向政治週刊「瑪麗安娜」（Marianne）強調：「我們與台灣的關係無需經北京同意。台灣在法有代表機構，以『代表處』的形式存在；而且就像在其他大國一樣，我們也在台北有幾乎等同外交地位的法國代表機構。」

3月底李察也曾針對訪台一事接受中央社專訪，他透露，國會團訪台的主要目的是分析台灣的經濟與社會發展，並交流法台現階段區域與全球策略基調的願景。

李察將台灣形容為「一個追求人文進步的國家」，並說道：「我們越來越與台灣同感，因為台灣在艱困的安全情況下，仍能以自由與創意之地屹立。」

李察向中央社表示，儘管面對中國施壓，還是會持續推動法台關係，「因為我們有共同的利益，例如在尊重與互惠中持續與國際交流創新動力，以及發展雙方人文、學術、科技、文化領域的關係」。

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