地獄朝鮮成啃老天國！　南韓「近10萬年輕人」3年以上耍廢不工作

▲南韓就業環境困難，但也有許多年輕人不願認真找工作，在家啃老。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓統計廳14日公布最新數據顯示，在實施調查的5月，一共有27.8萬名青年（15歲至29歲）超過3年沒有工作。其中更有9.6萬人是完全沒有在找工作、接受教育、就職準備、育兒或是家管的「啃老族」，相較2020年的7.1萬人，足足增加了36%。

根據《朝鮮日報》報導，南韓統計廳5月針對青年層進行附加調查，並分析微觀數據庫後，14日公布最新統計結果。分析結果顯示，南韓目前「超過3年完全沒有在工作、找工作或是接受教育」的啃老族一共有9.6萬人，其中男性占6.2萬人，足足是女性的2倍；而25歲至29歲的「啃老族」則是高達6.1萬人。另外，9.6萬人中有7.5萬人學歷僅高中畢業。

▲南韓目前共有27.8萬名青年沒有工作。（圖／路透）



有專家認為，正值青年的國民沒有工作，不但會導致自己沒有所得收入，浪費個人所擁有的技術與時間，對國家整體經濟而言也將帶來巨大損失。也就是說，一旦勞動投入量減少，全國整體的潛在成長率也會下降。

南韓延世大學教授成太胤表示，南韓政府人為地提高最低薪資，間接造成青年失去能夠賺錢的職缺，進而導致國內勞動市場僵直化，也是長期啃老族增加的原因之一。

另一方面，在27.8萬名沒有就業的青年中，有8.5萬人正在準備就業相關的考試，其中有4.3萬人正準備報考公職，此外也有1.3萬人正在準備考進民間企業就職。

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