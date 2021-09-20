日本擬月底「全面解除」緊急事態宣言！待菅義偉返國做最後決定

▲日本當局有意於月底全面解除緊急事態宣言。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本目前共有19個都道府縣處於緊急事態宣言，預計將在9月底解禁，日本當局傾向不再延長緊急事態，預計按照原定時間全面解除。由於首相菅義偉24日將赴美與美日澳印等4國首相，共同舉辦聯合安全保障協議「四邊安全對話」高峰會，因此將待他返國後，才會進行最終判斷。

根據TBS NEWS報導，菅義偉19日在首相官邸與各相關部會之幹部共同分析並討論新冠疫情。其中一名政府內部消息人士透露，由於全日本的新增確診數出現下降趨勢，因此有關當局也開始討論究竟是要如期解除緊急事態宣言，或是降級為蔓延防止重點措施。不過也有另外一名內部人士認為，沖繩的疫情仍然嚴峻，平均每10萬人就有1人染疫，因此仍需維持警戒狀態。

▲日本首相菅義偉將赴美參加「四邊安全對話」高峰會。（圖／路透社）



菅義偉預計本週出訪美國，待他回國後，會再針對19個都道府縣是否解除緊急事態宣言一事進行最後判斷。

日本7月第4度宣布緊急事態宣言，此後因疫情持續升溫，不斷延長，目前包含東京、埼玉、千葉、神奈川、北海道、茨城、櫪木、群馬、靜岡、岐阜、愛知、滋賀、三重、京都、大阪、兵庫、廣島、福岡以及沖繩等19個地區仍因疫情嚴峻處於緊急事態宣言。

儘管日本目前疫情有緩解趨勢，但首都圈的醫療資源仍然緊繃，至今依舊有許多患者搭上救護車後，找不到願意收治的醫院，甚至有人在防疫旅館內病逝。

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