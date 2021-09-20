日水電工到府維修　驚見「635公克」男嬰屍卡馬桶　媽全程在旁呆看

▲水電工在修理馬桶時，發現一具男嬰屍。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本東京都新宿19日有一名水電維修人員在一間公寓內的馬桶發現一具男嬰屍，嚇得他連忙通報警察。經警方調查，該公寓平時作為日租套房出租，而事發當時正好是由一名泰籍女子承租。該名女子聲稱，自己在17日早產生下兒子後，被血和嬰兒嚇到，因此才會臨時起意把他沖進馬桶裡。

根據《日本放送協會》報導，現年28歲的泰籍女子斯巴蓬17日在新宿的一間日租套房內產下男嬰，隨後便企圖將男嬰沖進馬桶，直到19日水電工到府維修廁所時，才在馬桶內發現一具連臍帶都還沒剪掉的男嬰屍體。該名水電維修人員發現後，則是緊急報警。

警方到場後，隨即以屍體遺棄罪嫌將滯留在日租套房的斯巴蓬逮捕。斯巴蓬隨即也坦稱犯行稱，「我看到大量的血還有嬰兒，當場被嚇了一跳，所以就直接把他沖進馬桶裡。」斯巴蓬聲稱，事發當時根本不知道自己懷孕，也不知道孩子的爸是誰。

根據警方調查，男嬰疑似早產，重量僅635公克。另外，斯巴蓬是在2020年3月抵達日本，但目前卻因為受新冠疫情影響，無法回國。警方仍在持續深入調查，希望盡快釐清案情經過與動機。

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