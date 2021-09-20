她混打AZ+BNT爆心肌炎　1天急惡化「換心」！夫淚訴：躺ICU快2個月

▲ 池姓女子接種疫苗後突然病倒。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓慶尚南道一名女子平時身體健康，4月接種一劑AZ疫苗，7月混打輝瑞/BNT疫苗作為第二劑，幾天後卻出現心肌炎症狀，住院後病情急速惡化，不得不接受心臟移植手術，已經躺在加護病房將近2個月，令家人傷心不已。

《紐西斯新聞社》19日報導，48歲池姓女子在療養院擔任照護人員，因前線人員身份，4月20日接種一劑AZ疫苗，7月6日接種一劑BNT疫苗，完成二劑接種，7月10日住進咸安郡一家醫院，短短一天內病情急轉直下，轉移至昌原慶尚大學醫院，同月23日接受心臟移植手術，至今仍在ICU病房接受治療。

50歲的池女丈夫安姓男子指出，妻子定期接受健檢，也有運動習慣，沒有任何健康問題，接種疫苗後卻只能臥病在床，家人也無能為力，「如果她以前心臟曾經有過問題的話，我們現在也不會覺得這麼冤枉了。」

他進一步說明，主治醫師及地方政府都判斷，妻子的症狀是因疫苗引起的副作用，但8月27日收到防疫當局的報告卻指出，雖然她出現心肌炎，但因證據不足，無法視為疫苗副作用，令他忍不住哽咽表示，「她平常非常健康，真的想不到除了疫苗以外的原因」，「如果跟疫苗沒有關係，政府也應該查清楚她為什麼突然出現心肌炎。」

安姓男子指出，政府承認心肌炎及心包炎為BNT疫苗副作用，但僅限於只接種過BNT疫苗者，不承認先打AZ後混打BNT的個案，卻又承認一名混打後出現心肌炎的20多歲士兵案例屬於疫苗副作用，令他無法理解政府標準，只能四處奔波，籌措妻子的醫藥費。

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