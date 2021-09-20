專挑「無痛麻醉」女病患！男護士助理趁機洩慾偷拍　多達31人受害

▲ 護士助理趁病患還沒醒來，加以性侵及偷拍。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓不久前才發生婦產科醫師下藥猥褻女病患的離譜事件，首爾又有一家醫院傳出類似案件，一名男性護士助理專對接受無痛內視鏡檢查的女病患下手，趁麻醉藥消退以前加以猥褻及偷拍，受害者竟多達31人。

綜合韓媒報導，這起事件發生於首爾瑞草區，一名24歲護士助理被依準類似性侵害、準強制猥褻罪嫌羈押。接受警方調查的受害者共有12人，檢方接手後又查出19人，受害女性增至31人。

調查指出，男嫌涉嫌於去年10月起的半年間，性騷擾並偷拍接受無痛檢查後睡著的女性患者，撫摸病患身體部位19次，偷拍病患照片22次。男嫌向警方供稱，因對性感到好奇才會這麼做，已經承認犯行。事件曝光後，曾到該院就醫的患者都十分害怕，擔心自己可能也是受害者之一。

根據南韓刑法，準類似性侵害指在對方無意識或無法反抗的狀態下，以性器進入對方性器以外之身體部位，或者以自己性器以外之身體部位或其他器物，進入對方的性器或肛門。

此前，釜山東萊區一家婦產科診所院長今年2月為一名患者進行子宮肌瘤手術，趁患者術後正在恢復時，再次為她注射麻醉藥，確定她昏睡後爬上床加以猥褻，未料患者醒得比他預期來得早，將他逮個正著，患者體內也驗出他的DNA。釜山警察廳16日說明，該名50歲男醫師涉嫌強制性騷擾，1日移送法辦。

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