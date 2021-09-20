前面明細忘拿走…他一看「餘額8位數」腿軟了　不自覺喊出口：乾爹

▲前面客人交易明細忘拿走，洩漏了千萬餘額。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

去ATM領錢偶爾會遇到前面客人沒取走明細表，其實上頭充滿重要個資，還會不小心就透露自己是千萬富豪的身分！一名男子昨天到林口彰化銀行領錢，撿到一張交易明細表，一看上面的金額差點腿軟，直呼「您的餘額真是讓小弟我想認你當乾哥，乾爹也行！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，他昨天到林口的彰化銀行提款，結果前面一位大哥的明細表忘記取走，他忍不住偷瞄了一眼，發現對方剛剛交易了3萬，帳戶餘額竟然顯示4392萬2470元，沒想到那位大哥竟然有個千萬身家，一家銀行裡就有4000多萬的存款，財力實在驚人，他看了都自嘆不如，甚至搶著要認對方為乾爹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲前面客人竟餘額4000多萬。（圖／翻攝自爆怨公社）



照片曝光一天吸引破8000人朝聖，網友實在羨慕又嫉妒，「真好，我都去找能領百元鈔的提款機」、「沒4千萬別出門」、「你看這個帳戶餘額就知道是一個炒股高手，隨時現金等著鹿場大戰」、「領3萬像領100一樣」、「請問乾孫子還有空位嗎」、「我只有後面的餘額$470」。

▲其實有錢人就在身邊。（圖／翻攝自爆怨公社）



網友也提到很多有錢人都深藏不露，過去有過類似經驗，「幾個禮拜前要去領錢，前面有一個穿的破破爛爛的爺爺，騎著自行車 前面還有菜籃，菜籃前面還有光碟，他在我前面領錢螢幕顯示7000多萬」、「我曾經在自由一路第一銀行ATM領錢時在我前面領錢的老頭，他領完錢時直接在螢幕顯示餘額，剛好讓我看到，餘額也是4千多萬，真的人不可貌相。」