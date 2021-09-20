她揭祕iPhone開啟1功能　AirPods秒變「抓姦神器」教學影片曝光

記者張寧倢／編譯

國外一名女子在TikTok上傳一部影片，揭祕如何用AirPods「偷聽」男友的談話內容，而且還能神不知鬼不覺，讓旁人以為你只是戴著耳機聽音樂。網友看了紛紛大讚這功能很好用，但也有人認為，聽完那些「原本不該聽到」的對話後，反而會讓自己更受傷。

▲國外一名女子發現AirPods竟能變身「監聽神器」。（圖／翻攝自TikTok／@dalilamouhib）

根據《太陽報》報導，TikTok用戶達莉亞（Dalila Mouhib）之前在個人頻道上傳一部影片，標題寫道「獻給這裡所有瘋狂的女朋友」。達莉亞在影片中表示，某次在其他影片發現AirPods耳機竟然可以兼具「遠端偷聽」功能，她實測把手機放在原處，自己則戴著AirPods走到隔壁房間，卻仍能透過耳機清楚聽見人們的對話內容，但他們卻以為你不在場，所以大家可以用這招偷偷監聽男朋友或閨蜜，「我很震驚，這搞什麼鬼？（what the f***）」

啟用方法

一、打開iPhone設定中的「控制中心」

二、下滑到更多控制項目中選擇「聽力」，按＋加入其項目

三、戴上AirPods後，在控制中心點選「聽力」（耳朵圖案）

四、開啟「即時聆聽」功能

▲▼在iPhone「控制中心」中開啟AirPods「即時聆聽」功能。（圖／記者張寧倢攝）

達莉亞說，一旦開啟「即時聆聽」就可以透過耳機聽到周遭的對話，「你們現在可以用這功能去做『任何』你想做的事了，不客氣。」影片觀看數已超過2060萬，有網友留言感謝達莉亞的教學，「我的天，這功能真的是太有用！」但也有人嚇得說，「我再也不會相信那些戴著AirPods的人了。」

另外其他網友也寫下，「我上次在我最好的朋友身上試過這招，卻發現她說我壞話」、「身無分文的我沒有AirPods」、「不信任他們，就不要交往或當朋友啊」、「這會在道德上受到質疑」等留言。

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