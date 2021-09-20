殘臂少年打造「樂高義肢」！17歲獲金氏紀錄認證　為8歲童裝上雙手

▲ 阿吉拉爾打造世界上第一個功能性的樂高義肢。（圖／金氏世界紀錄官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲國家安道爾少年阿吉拉爾（David Aguilar）因波蘭氏症候群（Poland Syndrome），天生沒有右手前臂，但挫折反而鼓勵了他，18歲便為自己設計出世界上第一個具功能性的樂高義肢，2017年獲得金氏世界紀錄認證，近來首度為他人打造義肢，令一名四肢發育不全的8歲男童重獲新生。

波蘭氏症候群令阿吉拉爾自出生便沒有右手前臂，也阻止他的右胸肌發展，但他一直希望，能在鏡子裡看到自己和一般人一樣，擁有二隻手的模樣。他從9歲開始設計義肢，並決定用自己最熟悉的材料來製作，「樂高是我小時候第一個玩具，讓人覺得可以建造無限多的東西，想像力是唯一的限制！」

▲▼阿吉拉爾持續改良他的樂高手臂。（圖／翻攝自YouTube／Guinness World Records）

9年後，18歲的阿吉拉爾以樂高直升機套組的積木設計出純機械式的義肢手臂，並以漫威英雄鋼鐵人的裝甲名稱，將其命名為MK-I（Mark 1，馬克1號），有一個可活動的肘關節及一個用來撿起物品的抓取器，透過彎曲肘部來控制，「我的第一個模型不是機動式的，我用肌肉控制它，長時間使用會有點痛，好處是MK-I在做伏地挺身時能夠支撐我的重量！」

經過許多改良，現年22歲的阿吉拉爾研發出最新型號的樂高手臂MK-V是機動式的，配備一個可程式控制器，能夠接收與發送指令，以殘臂進行細微的動作來控制5根手指，「這是我的模型中最舒服的義肢，不需要靠肌肉來提起什麼東西，伺服馬達會幫我做到！」

一般的義肢價格高昂，保養及零件更換都要價不菲，令許多人卻步。身為生物工程學系學生，阿吉拉爾的目標便是打造出全世界所有人都能負擔得起的義肢。法國一對夫妻聽聞他獲得金氏世界紀錄頭銜後，透過電子郵件聯絡他，希望阿吉拉爾能為他們的兒子貝克努（Beknur）製作樂高義肢，阿吉拉爾馬上著手行動。

8歲的貝克努患有海豹肢症，出生便沒有手臂與膝蓋。阿吉拉爾了解貝克努的狀況後，決定為他打造雙手，於是貝克努和母親從法國跋涉1300公里前往安道爾，裝上阿吉拉爾為他製作的「MK-貝克努」（MK-Beknur）樂高手臂。貝克努過沒多久就學會如何控制，已經可以撿拾物品、使用平板電腦，且義肢成本僅15歐元（約新台幣489元）。

▲▼阿吉拉爾與貝克努開心擊掌。（圖／翻攝自YouTube／Guinness World Records）

阿吉拉爾說明，「貝克努的案例中，當我看見他第一次移動樂高義肢時，我感到巨大的喜悅與幸福。他笑得太開心了，很有感染力！如果我有幸能夠繼續製作這些義肢，可以幫助更多孩子和世界各地的人們。」

他在個人YouTube頻道Hand Solo上免費提供MK-V的製作教學，未來也計畫製作新一代的MK-VI義肢，目標是讓手肘和手部能夠獨立運作，並使手指運動更加自然，同時也考慮使用樂高積木以外的材料，令他相當興奮。

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