橘紅熔岩直衝高空！西班牙火山50年來首爆發　5000人緊急撤離

▲ 大量熔岩噴向高空。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙加那利群島拉帕馬島（La Palma）一座火山19日爆發，高溫熔岩噴向空中，流入河流，侵襲島嶼南部老峰國家公園（Cumbre Vieja national park）內二個村莊的房屋，多達5000人被迫逃離家園。

《路透社》報導，加那利群島政府說明，這座火山位於人煙稀少的卡貝薩德瓦卡（Cabeza de Vaca）地區一處樹木繁茂的山坡，於當地時間下午3時15分（台灣時間19日晚間10時15分）爆發。此前，當局已經預防性撤離附近村莊的老弱者及家畜。

爆發2小時後，熔岩沿著山坡緩緩流下。市政當局下令，疏散包括埃爾帕索（El Paso）、洛斯利亞諾斯德亞里達內（Los Llanos de Aridane）在內的4座村莊居民。

夜深後的畫面可見，熔岩噴向數百公尺高空，至少3道熾熱的橘紅色熔岩流從山上傾瀉而下，入侵樹林與農田，到達地勢較低的地面後逐漸蔓延開來。一道寬達數十公尺、長達數百公尺的熔岩流穿過一條道路，開始吞沒埃爾帕索的民宅。

55歲居民富恩特斯（Isabel Fuentes）表示，「今天火山爆發時，我很害怕。這對媒體記者來說很壯觀，對我們來說卻是場悲劇，我想熔岩已經流到一些親戚的房子。上次噴發時（1971年）我才5歲，你永遠無法從火山爆發中走出」，為了安全起見，她19日已經搬到另一棟房子。

▲▼ 民眾在遠方拍下火山噴發的畫面。（圖／路透）

加那利群島自治政府主席托雷斯（Ángel Víctor Torres）19日晚間在記者會上表示，已有5000人被疏散，目前尚無傳出傷亡，「我們無法預見是否需要撤離其他民眾。熔岩正向海岸移動，將造成龐大的破壞。根據專家說法，熔岩約有1700萬到2000萬立方公尺。」西班牙首相桑傑士（Pedro Sánchez）也於當晚抵達拉帕馬島，與自治政府商討如何控制災情。

老峰為加那利群島最為活躍的火山區之一，一周內發生2.2萬次地震，因此拉帕馬島一直處於高度警戒狀態，上一次大規模噴發是在1971年，當時一名男子在熔岩流附近拍照時不幸身亡。針對19日的爆發，西班牙地理研究所火山學博士梅雷里德斯（Stavros Meletlidis）說明，山坡上被撕開5個洞，目前不確定噴發會持續多久。

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