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奧客包圍「嫌雞排臭」一晚鬧5次　雞排闆娘控：宮廟找麻煩

▲▼控宮廟惡意找奧客嫌「雞排臭」 廟：沒找人鬧事！。（圖／東森新聞）

▲雞排闆娘怒：「宮廟找奧客嫌雞排臭」，一個晚上找5次碴。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市中和興南夜市一名雞排老闆娘指控，她的攤子遭一群奧客包圍騷擾，嫌東西太貴及雞排臭掉，甚至退錢了也不離開，一個晚上找碴5次，讓她害怕報警，也懷疑是以前有金錢糾紛的宮廟在找麻煩。警方介入調查後，宮廟成員否認犯行，強調絕對沒派人鬧事，真相究竟如何，待進一步釐清。

根據《東森新聞》報導，影片中可以看見，一群人圍在興南夜市一家雞排攤前，但他們不是在買東西，而是在向老闆娘嗆聲。雞排攤老闆娘說，「帶頭是一個女生，然後三名黑衣人，在我攤位裡面，先是嫌東西貴，嫌我一大堆後，又說東西臭掉」、「130都還你了，你說我雞排臭掉，那為何只有你們的臭掉」。

由於一個晚上被上門找碴5次，老闆娘受不了只好報警處理，但員警一趕到現場後，「奧客們」才立即散去。老闆娘指控，對方疑似是宮廟的人，推測是跟宮廟曾發生金錢糾紛有關，「當初宮廟房租繳不出來，我就說你那邊還有多少你拿出來，我們互相出一點，（宮廟）就翻臉了」。

實際到老闆娘指控的宮廟位置，可以看見宮廟已經搬走，門外還貼著一張告示，寫著租金一年半沒有繳。轄區警方表示，奧客究竟哪裡來的，宮廟成員稱不清楚，澄清絕對沒有派人鬧事，未來會持續關切。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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