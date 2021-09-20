中秋第3天返家車輛湧　高公局估「7大風景區」恐塞10小時

▲合歡山中秋連假車輛遊客多。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



記者董美琪／綜合報導

交通部公路總局表示，20日為連假第3天，預估部分風景區（台2線福隆~瑞濱、萬里~大武崙、關渡~淡水、台3線及台7線大溪～慈湖、台9線礁溪路段、台14甲線霧社~清境農場、台21線日月潭）自上午9時至下午19時仍會有旅遊車潮。

另外20日下午起也將陸續有返回工作地的車輛開始湧現，主要往返南北及花東地區的城際省道路段，如台9線蘇花路廊北上路段10-21時、台9線南迴公路往屏東方向14-19時、台1線水底寮路段北上12-20時、台61線鳳鼻~香山北上15-22時、台61線竹南路段北上14-21時也將會有車多壅塞情形。另外，台61線竹南路段有5處的平面路口將會封閉，請用路人行經該處時，如有轉向需求請至未封閉的路口轉向。

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▲高公局預測9／20國道易塞路段。（圖／高公局提供，下同）



在公共運輸部分，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛1,786班次，疏運19,738人；東部國道客運路線共計行駛412班次，疏運5,726人；20日為中秋連續假期第3日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有74%空位，東部國道客運尚有88%空位，有搭乘需求之民眾，可至各客運網站查詢。