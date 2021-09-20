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24歲女夜跑竟在草叢醒來！她秒報警「被性侵」　驗傷後劇情神反轉

▲▼跑步。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲馬來西亞一名女子獨自在小區內跑步時，竟被人拖進附近的草叢。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名女子12日晚間7點獨自在小區內跑步時，竟被人拖進附近的草叢性侵。女子隔天凌晨醒來後立即到警局報警，沒想到調查結果出爐才發現竟是烏龍一場。

綜合當地媒體報導，這名24歲的韓國女子在12日晚間7點，獨自一人到檳城的丹絨道光（Tanjong Tokong）小區跑步，沒想到就在她跑到草叢邊時，突然有人從後方襲擊她，並將她拖進草叢中。

女子醒來後，早已是隔天的凌晨3點了，她發現自己倒在跑道旁的草叢中，手機也不翼而飛，而且她的臉部和身上有傷，身體還感到十分疼痛，因此她懷疑自己被性侵，立刻向警方報警。

警方隨即展開調查，並將女子送到醫院驗傷與接受治療。驗傷結果出爐後，警方發現女子的私密處並無新的撕裂痕跡，顯示她沒有被性侵的跡象，因此改以刑事法典第394（搶劫致傷）條文調查此案。

當地警區主任三東（Sofian Santong）表示，由於案發地點並沒有監視器，只有2名目擊者曾看到女子在暈倒前獨自一人在跑步，沒有目睹女子被襲擊的過程，因此難以找到嫌犯，不過女子在清醒後並沒有衣衫不整，因此警方相信，她臉部的傷應該是被襲擊時，不慎跌倒所致。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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