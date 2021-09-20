轉職1個月就遇欠薪　他怒開40噸怪手「暴力狂插」整排公司車

記者張寧倢／編譯

一場勞資糾紛引發「怪手」驚魂！土耳其一名礦工因為不滿老闆拖欠薪資，怒氣沖天的他竟然開著的40噸巨大挖土機，用鏟斗「插爆」整排停放在礦場的大卡車，眾人看了嚇壞，急忙衝上前阻止。

▲土耳其男子不滿老闆拖欠薪資，開大怪手「插爆」工地整排卡車。（圖／翻攝自YouTube／SİLOPİ DİCLE KONTÖR）

根據《太陽報》報導，這名據悉叫做哈坎（Hakan M）的土耳其男子聲稱，自己上月到錫爾納克省（Sirnak）庫迪山（Mount Cudi）附近的礦場工作，至今1個月卻遲遲未領到工資，而礦場的老闆正是他的叔叔歐馬爾（Omar M）。哈坎為薪資問題憤怒不已，直接爬上採礦用的40噸巨型挖土機，暴力破壞至少5台的傾卸卡車。

目擊者拍攝的影片中可以看到，怪手高舉沉重的手臂，用巨大鏟斗「插爆」一輛又一輛的卡車車頂，哈坎的同事見狀相當震驚與慌亂，有人看傻眼，也有人急忙跑到駕駛座勸阻哈坎繼續如此瘋狂的報復行動。

報導指出，這起破壞事件發生後，哈坎與叔叔歐馬爾見面談和解，兩人已經就卡車損害賠償事宜達成協議，但詳細交易的細節未被透露，也不清楚哈坎往後是否會面臨法律處罰。

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