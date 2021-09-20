相親35次煩到離家出走！日女遠赴美國10年⋯竟成僧侶返鄉

▲日本住持英月，年輕時是銀行行員，曾經相親35次而煩到離家。（圖／翻攝自三民書局影片）

記者林育綾／綜合報導

出生於日本京都的英月，原先是銀行行員，29歲時相親共超過35次，一次都沒有成功，最後離家出走逃到美國舊金山，沒想到一待就是10年；不過更令人震驚的是，原本以為再也不會回到日本的她，卻在一次幫朋友的愛貓舉辦喪禮的機緣下，重新認識佛教、體悟人生，最後回到家鄉成為僧侶。

英月家中開寺廟，年輕時在金融業上班，領著旁人羨慕的高薪，穿著隨便都超過10萬日圓的名牌套裝或洋裝去上班，常常出國吃美食、購物，把獎金和存款都花光，反正下個月又有錢。但她的「空虛感」卻不斷襲來，媽媽甚至罵她「不知足」，而她回想，即使知道要知足，還是「被令人窒息的空虛感包圍」，「就是因為我一直在想，自己到底為什麼而活？」

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她甚至為了追尋意義，違反銀行不能兼職的規定，偷偷去考導遊執照和帶隊，整路都很擔心遇到認識的人，卻依舊茫然。為了忘記內心的空虛感，不斷透過身體的忙碌，逃避心靈的空虛，剛好在那段時間，有很多相親的機會。

29歲時，總共相親過35次，遇過各種奇葩，包括直接開口要她「生兒子當繼承人」的人；也遇過連一個月能否和朋友外出聚會一次，都要考慮再三的男子。而在住這些一次又一次的拒絕中，找不到歸屬感，而各方的壓力又讓她崩潰，甚至一度「失去聽力」，被逼到絕境後，她選擇了「出逃」。

▲英月曾經逃往美國。（圖／翻攝自三民書局影片）

憑著只有「This is a pen」的英文程度，踏上了陌生的舊金山，沒想到一待就是10年，在那裡重新洗牌，也曾過一段非常窮苦的生活，一路做過餐酒館服務生、主持人、廣告拍攝、語言學校櫃台人員、年菜製作等。

英月在美國展開新的人生，原本以為再也不會回到日本，卻因一次幫朋友的愛貓舉辦喪禮的機緣下，重新認識佛教，從中體悟了人生。英月決定返回家鄉，成為僧侶，回國後在大行寺舉辦「抄經會」、「講經會」，吸引日本各地的眾多信徒，現任真宗佛光寺派長谷山北院大行寺住持。

她在書中自序提到，與佛教重新相遇後，已經能「活出自己的人生」，但這表示「我能夠以自己樣貌生存。換句話說，我並沒有解決問題、獲得救贖，而是在懷抱問題、呈現廢柴狀態的情況下，開闢一條能夠獲得救贖的路。」

▲英月笑說書名很直接，讓她有點害羞，但這是為了大家，也為了過去的自己而寫。（圖／三民書局提供）



《相親35次，煩到離家出走逃去美國，最後卻變成僧侶回來了！》一書繁體中文版，由三民出版發行。英月也說「這是我的故事。我想用我以前的故事，讓一些覺得自己的人生碰到瓶頸的人，能夠稍微輕鬆一點，所以才寫了這本書。為了你，也為了過去的自己而寫。」