到底該不該讓孩子打BNT？兒科醫師給答案　2副作用要注意

▲許多人正在等待莫德納疫苗第二劑接種，但疫苗到貨量仍不足。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

12歲以上、未滿18歲的青少年將於23日開打新冠肺炎疫苗，不過許多家長仍對副作用相當憂心，針對「要不要讓孩子打BNT？」兒科醫師徐嘉賢回應，「每一種疫苗，多少都會有副作用，要以個人身體的健康狀態，再取決於他的利與弊，哪一個對您或孩子來說比較重要。」

臉書粉專「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」發文表示，有許多家長向他提出BNT相關的問題，他解釋，其實BNT的原理跟莫德納差不多，皆屬於RNA疫苗，包括日本、以色列、美國、新加坡、澳洲、英國、歐洲等國家都有在使用，「根據數據來看，疫苗對於alpha的效果也很顯著」。

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徐嘉賢提到，不管是哪個廠牌的疫苗，對於變異株的保護力都會下降，輝瑞也在努力發展針對變異株的疫苗，「類似像每年打流感的概念，相信明年或後年，台灣就會出現次世代的BNT」。

接種BNT後常見的副作用包括痠痛、疲倦、發燒等，與其他疫苗差不多，徐嘉賢指出，比較需要注意的副作用是心肌炎和心包膜炎，「其他肌肉發炎，大不了休息，但是心臟就只有一顆，要怎麼休息？所以急性心肌炎對於醫師來說是要很謹慎面對的」。

徐嘉賢表示，每個國家有不同的心肌炎發生率，在美國大約是百萬分之12.6，以色列則在百萬分之24，其中大多出現在年輕男性身上，並於打完第2劑後的2至4週內出現，症狀包括心悸、胸痛、呼吸和心跳加快、呼吸困難，如果出現以上症狀應盡快就醫。

「那麼到底應不應該打BNT呢？」徐嘉賢指出，每種疫苗都有副作用，應該視個人身體健康狀況再取決利弊，「這個平衡如何取決，這要請和您/孩子的家庭醫師討論。畢竟您的家庭醫師比較了解你們家的身體狀況。也同時建議您和孩子，一起來了解相關的資訊，和他一起討論。這一波施打的對象，畢竟是國中以上，相信多少有獨立思考的能力或是自己的意見。」