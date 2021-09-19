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拳王巴喬「不滿杜特蒂對中政策」　宣布角逐菲律賓總統

▲▼菲律賓拳王巴喬（Manny Pacquiao）。（圖／路透）

▲菲律賓拳王巴喬。（圖／路透）

文／中央社

菲律賓拳王巴喬（Manny Pacquiao）今天表示明年將競選菲國總統。他曾砲轟現任政府貪腐，以及總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）與中國交好的作法。

路透社報導，在執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP- Laban）巴喬為首的派系所舉行的全國大會上，巴喬接受政治盟友的提名。

但幾天前，敵對派系才剛提名杜特蒂的長期幕僚、參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）作為總統候選人。

敵對派系並提名杜特蒂為副總統候選人。批評者稱這是杜特蒂繼續掌權的自私計謀。

克里斯多福‧吳雖婉拒提名，但巴喬與杜特蒂兩派的爭執已然升溫。

現年42歲的參議員巴喬在大會直播演說中說：「我是戰士，在拳擊場內外始終都會是名戰士。我接受您們的提名，成為菲律賓共和國總統候選人。」

巴喬所屬派系尚未表態支持杜特蒂競選副總統。菲律賓憲法禁止杜特蒂角逐第2個6年總統任期。

巴喬不僅是史上最偉大的拳擊手之一，也是奪得8個不同級別世界拳王頭銜的唯一一人。儘管聲望卓著，巴喬的民調卻落後其他領先者，而第一名經常是杜特蒂的女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）。

薩拉現任杜特蒂家鄉納卯（Davao）市長。她雖多次在總統大選民調獨占鰲頭，但杜特蒂8日接受執政黨提名參選下屆副總統，薩拉隔天就表示自己跟父親早有協議，2022大選只會有「一個杜特蒂」出馬；因此，她將不角逐明年總統大位。

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