選手奪冠爽到「手臂脫臼」！他狂喜慶祝突翻滾倒地…觀眾全看傻

▲選手奪冠後興奮慶祝,卻突然痛苦倒地。(圖/翻攝自推特/@JakeSucky)

記者閔文昱/綜合報導

電競格鬥遊戲《Rivals of Aether》上週末在美國俄亥俄州舉辦為期3天的比賽,最終「CakeAssault」選手擊敗245名參賽者,一舉奪得冠軍寶座,當下他興奮的從椅子上跳起振臂歡呼,不過疑似因動作太大,導致肩關節不幸脫臼,讓他僅興奮短短幾秒,就痛苦的倒在地上,場面相當尷尬。

綜合外媒報導,俄亥俄州的桑達斯基在9月10日舉辦為期三天的遊戲錦標賽,其中包括《任天堂明星大亂鬥系列》、《Splatoon 2》以及《Rivals of Aether》等遊戲,其中在《Rivals of Aether》的單人組決賽中,CakeAssault以3:2的成績打敗了Penguin,順利從245名參賽者中脫穎而出。

Fighting game pro CakeAssault dislocated his shoulder during this celebration after a huge win this week dear lord the intensity pic.twitter.com/mww1Zva49P