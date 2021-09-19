最高機密！英美澳G7上已談妥AUKUS合作　馬克宏共同出席卻毫不知情

▲英美和澳洲6月在參加G7峰會時就已決定組成AUKUS聯盟，但同為出席者的馬克宏卻毫不知情。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美、英、澳16日共同宣布，3國將建立防衛聯盟AUKUS，協助澳洲發展核動力潛艦，並終止與法國簽訂的「建造12艘常規潛艦合約」。法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）18日坦言，法國直到澳洲宣布毀約的1小時前，都還不知道英美已和澳洲組成聯盟，並狠批美澳在這起事件中充滿「謊言、表裡不一、蔑視、背叛」。

《星期日電訊報》19日報導，英美和澳洲是在6月的七大工業國組織（G7）峰會上達成合作協議的，不過同樣出席了G7峰會的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對此並不知情，英國前外長拉布（Dominic Raab）甚至還不顧該國與中、法關係可能損毀的風險，協助了該聯盟協議的準備工作。

報導稱，在峰會結束後，所有與AUKUS相關的文件都被列為「最高機密」，直到澳洲在16日宣布取消與法國的合約後，世人才終於知道AUKUS的存在。法國隨即召回該國的駐澳與駐美大使，以重新評估情勢。法國外長表示，他們之所以未召回駐英大使，是因為「我們認為沒有必要，英國一項都是投機分子」。

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