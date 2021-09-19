90歲嬤「數百隻頭蝨狂竄」影片曝　抓蟲師一看嚇壞：趕快送急診

記者張寧倢／編譯

美國德州專業清除頭蝨的「頭蝨天使」私人診所（The Lice Angels）最近在TikTok上傳一則案例影片，病患是一名90歲老婦人，當專家帶著粉紅色手套翻開她的頭髮時發現情況糟糕，數百隻頭蝨在頭皮上瘋狂竄逃，幾乎是診所經手的案例中最為嚴重的程度。

▲美國一名90歲婦人慘被頭虱寄生，抓蟲師翻開頭髮根部赫然看見數百隻蝨子狂竄。（圖／翻攝自TikTok／The Lice Angels）

根據《太陽報》報導，「頭蝨天使」診所8月11日在TikTok發部影片並寫道，「這名90歲的老婦人頭上有無數隻蝨子，情況非常糟糕，我們不得不先送她到醫院急診室治療。」這段影片中迄今累積超過5930萬次點閱，其中可以看見戴著粉紅色手套的頭蝨專家翻開老婦人的髮根，數百隻頭蝨像感受到生存危機般開始瘋狂竄逃，畫面相當驚悚、令人頭皮發麻。

診所幾天後再次上傳第二段影片表示，他們已經將這名年長病患送到醫院，先治療頭皮上被蟲咬出來的開放性傷口，醫生已開立一次抗生素處方療程，頭蝨專家們預計會在2周之後再開始抓蟲。不過在第二段影片中老婦的頭蝨已經明顯比剛開始少了一些，頭皮也不像第一次看診般嚴重紅腫。

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