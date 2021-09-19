惡霸找碴「我要捅死你」　遇16歲柔道冠軍被打趴！狼狽慘摔片曝光

Fully grown man tried to attack 16 year old multiple time Junior World Champion in BJJ— Alex Enlund (@AlexEnlund) September 14, 2021
Alex shows composure, restraint and courage to handle this situation
Get your kid into Martial Arts & Combat Sports it’s unlikely they will become the bully due to the humility learned on mats pic.twitter.com/ydKtX6a8L8
記者吳美依／綜合報導
英國北約克郡（North Yorkshire）街頭發生一段驚險插曲，一名惡霸盯上坐在路邊長椅的16歲少年威廉斯（Alex Williams），激動威脅「我要砸爛你的頭！我要在巷子裡捅死你！」並且伸手攻擊，但他卻不曉得，眼前對手竟是柔道冠軍，還來不及反應就被打趴、狠摔在地，30秒影片在網路上瘋傳。
影片中，威廉斯看見惡霸來勢洶洶，立刻進入防守模式，接著使出「抱腿摔」，把對方壓制在地。他原本已經想要離開，惡霸卻又衝上來攻擊，只好使出柔道招數，在不造成傷害的情況下擊退對手。
對峙結束後，威廉斯才發覺脖子溼溼熱熱的，原來耳朵遭惡霸狠咬一口、鮮血直流，他報警後趕緊前往醫院清潔，最後縫了6針。
▲英國一名惡霸被柔道冠軍打趴。（圖／翻攝Twitter@AlexEnlund）
威廉斯事後受訪時回憶，「他靠近我的時候，我看見自我防衛與反擊的機會，所以就抓緊時機了。我當時呈現坐姿，對我來說一切都非常自然，因為在訓練時已經演練數千次了。我只是想要安全緩和局勢」。他坦言當時很擔心惡霸真的有一把刀，但仍選擇對戰而非逃走，「這件事攸關生存，我很感謝自己準備好了」。
艾力克斯對於影片瘋傳感到訝異，「我覺得當時的情況有點混亂，但現在130萬人看過這段影片了，簡直不敢相信，真是超乎現實」。知名拳擊手兼教練恩倫德（Alex Enlund）分享這段影片，大讚威廉斯「展現出冷靜、克制與勇氣」，他也呼籲家長們「讓孩子們學習武術與格鬥運動吧，他們將會學習謙遜，不可能成為惡霸」。
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