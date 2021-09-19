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CIA警示「車內有小孩」美仍誤炸平民　死者家屬提3條件：道歉沒用

▲阿末迪喪命的現場。（組圖／翻攝自推特／@andreasharsono、@charlie_tango98）

▲在美國空襲中喪命的阿末迪與其喪命現場，下同。（組圖／翻攝自推特／@andreasharsono、@charlie_tango98）

記者葉睿涵／綜合報導

美軍8月在阿富汗發動的無人機攻擊造成10名無辜平民死亡，美國中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）於台灣時間18日為此事「真誠地道歉」，然而道歉並不能撫平家屬的傷痛，他們要求美方調查出這起事故的「罪魁禍首」。美媒隨後爆料，美國中情局（CIA）曾在導彈擊中目標前警告美軍，該地區可能有包括兒童在內的平民，不過卻為時已晚。

綜合美聯社與《國會山報》報導，美國軍方在8月29日對激進組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）展開報復，使用無人機殲滅了2名疑為ISIS-K成員的男子，不過隨後外媒卻發現，被炸死的2名男子實為美國慈善組織「國際營養及教育」（NEI）的工程師和美軍的承包商，被炸毀的車上甚至還有7名兒童，美軍明顯是炸錯目標了。經過一番調查後，美軍18日在五角大廈發表道歉聲明。

▲阿末迪喪命的現場。（組圖／翻攝自推特／@andreasharsono）

儘管美軍的道歉將清白還給了無辜喪命的10名死者，但在這起襲擊中失去女兒、堂兄弟與多名親人的艾馬爾（Emal Ahmadi）卻表示，「向我們說對不起是不夠的，美國應該找出這起事故背後的兇手是誰」，他希望美國可以立刻展開調查，找出是誰發動了無人機。

他也指出，美方應為他們一家人提供經濟補償，並將他們轉移到美國或其他的安全國家，「死去的阿末迪（Zemari Ahmadi）曾是我們的經濟支柱，在他去世後，這個擔子就落在了我身上，不過我沒有工作，尤其現在阿富汗又在塔利班的統治下，一切都很不好」。

在美軍道歉的隔天，CNN就援引了多位知情人士的消息指出，就在導彈擊中目標轎車的幾秒前，CIA曾緊急向軍方發布警告，聲稱轎車附近可能有包括兒童在內的平民，不過一切都已經來不及了。CNN指出，CIA拒絕就此事發表任何評論，而美國中央司令部也尚未作出回應。

►快訊／美軍道歉了！　證實喀布爾空襲「炸錯人」10平民慘死
►美軍炸錯人了？ISIS-K遭無人機轟炸影片曝　死者竟是美國工程師
►現場畫面曝光！美軍無人機炸死ISIS-K成員　地被轟出巨大坑洞

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