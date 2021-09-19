才打完第3劑AZ　泰國40歲男「半夜狂咳」不到12小時陳屍自宅

▲泰國曼谷醫療人員接種AZ疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合外電報導

泰國40歲救難人員本肯（Prasong Boonkhian）17日下午接種第3劑AZ疫苗，當天半夜就開始不斷咳嗽，甚至抱怨「今晚一定會死」。然而到了18日凌晨2時，就被家人發現陳屍自家臥房。目前死因尚待釐清，他的遺體被送往醫院，準備啟動驗屍程序。

綜合曼谷郵報等外媒報導，本肯的身體狀況向來不錯，也很少生病，且因為被列入第3劑新冠疫苗加強針施打名單內，所以他於17日下午4時17分在醫院打了第3劑疫苗加強針。現已知加強針廠牌為AZ疫苗。

然而就在接種疫苗返家後，當天半夜就開始不斷咳嗽，更在房內抱怨「我今晚一定會死」。到了18日凌晨2時左右，本肯64歲母親發現他的房間燈還開著，便走進房間，沒想到本肯已經死在床邊。

本肯家屬感到相當痛心，目前正在收集證據準備提交給相關機構，釐清死因。本肯母親表示，本肯熱心助人，一旦發生事故，總是伸出援手，且他很健康，從沒想過他會因此送命，「我不會讓其他家庭歷經相同的悲劇。」本肯遺體現已被送往醫院，準備進行驗屍。

依據泰國官方統計，全境開打的新冠疫苗數量已來到4000萬劑，總計628名接種者死亡，僅1例被列為與疫苗有直接相關，該名死者死於血栓及血小板減少症。當局表示，此數據凸顯出疫苗安全性，且施打的好處大於潛在副作用。

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