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聯合國報告曝「災難性暖化」2030年將高出2.7℃　各國減排目標不足

▲▼加州野火延燒到巨人森林，林中的2000棵巨杉岌岌可危。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州今年至少出現7400場野火，南歐多國7月同樣面臨野火災情。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

《聯合國氣候變遷綱要公約》最新全球排放目標報告顯示，地球平均溫度正朝著比工業革命之前高出攝氏2.7度的方向逐漸升高，這遠遠超出了科學家們預計2030年應達到的減排目標。聯合國秘書長表示，目前地球正走向「災難性的」全球暖化之路。

根據CNN報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）17日表示，將於11月登場的聯合國氣候大會「失敗的風險」很高，地球正走向「災難性的」全球暖化之路，違背了6年前作出實現《巴黎協定》中將氣溫控制在攝氏1.5度的上升幅度之內的承諾，若最終無法達到此目標，將帶來巨大生命與生計的損失，「很明顯，每個人都必須承擔自己的責任。」

▲▼德國洪水。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國今夏爆發數百年來最大洪災。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，今夏美國西部遭受野火災情，乾旱、洪水與颶風加劇，中國和德國7月份也面臨致命的洪災的同時，南歐則對抗野火，這份報告就在如此極端天氣的夏季中發布。科學家表示，到2030年前需要減少45％排放量，才能在本世紀中葉實現碳中和（排放與生產加總為零）的目標，但依據各國目前的承諾估計，2030年的排放量將比2010年增加16％，這會導致地球溫度比工業化前高出攝氏2.7度。

科學家表示，全球氣溫應該控制在比工業革命前水準升高攝氏1.5度以內，以避免氣候危機帶來更嚴重後果。聯合國8月報告顯示，目前全球氣溫已上升約1.2度。古特瑞斯呼籲所有國家提出更有決心的減少排放等氣候目標，或是「國家自定預期貢獻」（NDCs）計畫。此外，他也敦促發達國家推動為期10年的1000億美元承諾，以支援開發中國家履行各自的溫室氣體減量目標。

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