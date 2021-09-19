學校廁所淪犯罪目標　「洗手盆被拔、公物遭盜」禍首竟是TikTok

▲TikTok上的「deviouslick」挑戰，下同。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

隨著短影音平台TikTok的崛起，網路上的熱度也逐漸延燒到現實中。美國最近不少學校出現硬體設備遭破壞或是公用物品被盜的現象，尤其學校的廁所更是慘淪受害重災區，而警方與學校的管理人員都不約而同將矛頭指向TikTok的最新流行趨勢「deviouslick」。

據NPR報導，美國各州有不少學校的廁所在同一時間遭到破壞，佛州、加州和阿肯色州不約而同傳出洗手盆被破壞、給皂機遭盜、廁所被惡意堵塞、天花板和隔板被毀的消息，甚至還有人故意將紅色染料潑灑在學校廁所內，破壞環境整潔。

學校的管理層與警方將此現象的出現歸咎於TikTok上的新流行「deviouslick」。原意為舔的「Lick」在此處是盜竊的俚語，因此這明顯是一個要用戶挑戰蓄意破壞或偷盜的主題，而參與挑戰的學生，為了在社群軟體上贏得粉絲或其他網友的關注，不惜在學校毀壞公物並盜竊校方的財產。

TikTok表示，他們正在刪除相關標籤的影音內容，並嘗試改正網站內的風氣，「我們希望用戶們能維持TikTok的安全環境，並負責任地創作影音內容，我們絕不允許站內出現助長犯罪風氣的影片」。不過NPR實際測試後發現，只要用戶在搜尋時對「deviouslick」的字母略作改動，就還是可以看到相關內容的影片。

研究青少年與社群媒體互動的布朗大學助理教授內希（Jacqueline Nesi）表示，青少年比其他人更有可能為了獲得外界認可而從事危險的活動，「他們的目標從來不是從學校偷走了些什麼，而是在網路上贏得同齡人的認可，這對青少年來說是很強大的激勵」。不過內希認為，TikTok上的潮流變化極快，「deviouslick」只不過是其中之一而已。學校和警方則敦促家長和學生們聊聊參與相關挑戰可能面臨的刑事指控。

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