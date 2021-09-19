防BNT心肌炎　新加坡最新建議：2周內避免激烈運動「尤其年輕人」

▲各國陸續開打新冠疫苗。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

台灣23日起準備在校園開打BNT疫苗，但各國陸續發生接種後引發心肌炎的案例，引發擔憂。對此，新加坡衛生部今年曾建議，打完疫苗後1周內應儘量避免激烈體能運動，但依據當地新冠疫苗接種專家委員會的最新說法，避免劇烈運動的時間應調整為2周，建議對象為所有人，「特別是年輕人」。

綜合新加坡海峽時報、聯合早報16日報導，多國數據均顯示打完疫苗有換上心肌炎、心包炎的風險，依據新加坡當地數據，接種2劑疫苗的發病率為每10萬劑1.06起，其中30歲以下男性發病率較高，為每10萬劑疫苗4.84起。

專家委員會表示，儘管先前大多數通報的案例是發生在打完疫苗後1周內發生，但衛生科學局（Health Sciences Authority）也開始收到在接種第2周發生的個案，因此建議所有人打完疫苗2周內避免劇烈運動，「期間若出現胸痛、心悸、呼吸急促等狀況，應立即就醫。」

此前有報導指出，新加坡一名16歲學生，6月27日接種第1劑輝瑞疫苗後，當下並無任何不適感，然而7月3日卻突然昏厥、心臟驟停，之後宣告死亡。根據調查顯示，該名學生曾在健身房舉重，初步判斷是院外的心臟驟停。

另一方面，新加坡先前規定，若打完第1劑疫苗出現皮膚反應者將不能打第2劑疫苗，適用對象包括打完有超過4小時輕微皮膚過敏、無皮疹但感覺到痛癢、接種處以外的地方紅腫或濕疹等。但依據專家團最新建議，這些人獲准施打第2劑，應返回接種地點重新再做評估。

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