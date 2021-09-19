超摳肌肉男省錢術曝光　2條內褲「聞起來OK就繼續穿」衛生紙晾乾用

記者張寧倢／編譯

美國TLC一檔記錄「極度節儉」的真人秀節目，在新冠疫情之前播出了「超摳門肌肉男」瑞維拉（Matt Rivera）的省錢祕訣，內褲沒聞到臭味就繼續穿，擤過鼻涕的衛生紙會晾乾繼續用，這些方法讓他在搬到紐約後仍然能將生活費控制在每個月300美元（約新台幣8300元）。

根據《太陽報》報導，瑞維拉2019年於真人秀節目中坦承自己非常摳門，搬到紐約奧蘭治縣（Orange County）和母親同住之後，為了實現職業摔角手的夢想，他必須在食衣住行的日常生活中極盡節儉，以增加儲蓄。

▲美國肌肉男超摳門，用蛋殼、香蕉皮加牛奶，自製高蛋白奶昔。（圖／翻攝自YouTube／TLC，下同）

首先是在「食」方面，市售高蛋白乳清每組要價100美元（約新台幣2780元），瑞維拉卻自豪地說，他喝的是堪稱世界上最便宜的高蛋白奶昔，「你看，我用的是香蕉皮和蛋殼，多了額外的營養、額外的食物，為什麼要浪費它們呢？」

報導稱，瑞維拉在「衣」方面的省錢術恐怕會令人討厭，他習慣不穿內褲，更不用說乾淨的內褲了，實際上，他只有2件內褲，接著他在鏡頭前示範，拿起淺灰色的內褲後，將鼻子埋進褲子裡深吸一口氣進行「嗅覺測試」，只要確定沒有異味就不會洗，藉此省下水費。

▲瑞維拉聞內褲不臭就會繼續穿。

另外，瑞維拉說自己很少「更換」衛生紙，一張會重複使用好幾次，「我會把衛生只放在窗戶邊，讓太陽照射它們，我擤完鼻涕之後就會這樣晾乾，就能繼續用，如果真的太濕，可以先把它擰乾一點。」身為準摔角選手的他還用茶包、水和噴霧瓶自製助曬溶液，幸運的是，媽媽會在她需要幫助的時候伸出援手，買食物給瑞維拉，但她並不覺得兒子小氣、摳門，反而認為他的「節省妙招」很有創意。

▼瑞維拉將衛生紙攤開曬乾。

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