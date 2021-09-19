70歲男硬上鄰居女孩搞大肚子　囂張嗆「很自豪還能生兒子」

▲男子多次趁著女孩家中沒大人時，到她家買酒性侵得逞。（圖／翻攝自phapluatplus）

記者詹雅婷／綜合報導

越南義安省多年前一樁性侵案震驚當地社會，一名70歲男子到鄰居家買酒，趁著家長不在家，多次性侵該戶人家年僅10多歲女孩，讓她懷有身孕並生下男嬰。然而令人憤怒的是，他被逮捕之後仍言行囂張，宣稱「我很自豪，這年紀還能生兒子」。

綜合phapluatplus等外媒報導，該名女孩家中販售酒品，該名男子經常到她家買酒，但就在某次家中沒大人時，女孩讓他自己動手裝酒，便繼續讀書。沒過多久，男子走進屋內觀察女孩讀書的模樣，接著起賊心與女孩發生性關係，事後扔下10萬越南盾（約新台幣130元），威脅孩子不能把事情告訴任何人。

然而這一切才剛開始，該名男子多次趁著女孩家大人不在時來買酒，數度和女孩發生性關係。直到幾個月過後，女孩出現嘔吐等反應，家中大人這才發現事情不對勁，帶去醫院檢查後發現，孩子懷有身孕20多周，最終報警處理。

該名男子在被逮捕後的行徑仍相當囂張，儘管在法庭上承認所有罪行，但堅稱第一次發生關係時，女孩沒有任何反抗，且每次發生關係都會給錢，甚至脫口「我很自豪，這年紀還能生兒子」。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜