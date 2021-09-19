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799元燒肉吃到飽　老饕傳授「吃回本技巧」順序是關鍵：絕對別點它

▲▼燒肉,烤肉,炭烤,油煙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲中秋節第一個想到的就是烤肉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

今年中秋節因為疫情考量，很多縣市禁止戶外烤肉，不過有些人早就預訂好餐廳，打算到餐廳吃烤肉吃飽，有網友表示，跟好友到燒肉餐廳吃吃到飽，一個人含服務費要價879元，用餐限時120分鐘，好奇要怎麼吃才能夠回本，貼文一出，釣出許多老饕分享吃到飽超划算吃法。

原PO在PTT發文，中秋佳期跟著三五好友一起到吃到飽的燒烤店歡聚，一個人799元+10%服務費，總共是879元，用餐限時120分鐘，「請問要怎麼吃回本？狂點海鮮類的應該比較能回本吧？生蠔？蚵仔？花枝？天使紅蝦？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲內行人指出，關鍵是順序。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起網友們討論，「牛肉點爆」、「燒烤要派人專職烤，輪流也行，不然效率不夠快」、「要問幾次，哈根達斯丟下去，融化喝掉」、「直接拿一桶冰淇淋丟火爐烤啊」、「拿空鍋挖哈根大師（哈根達斯）來煮冰淇淋湯」。還有網友笑說，「蒜頭現在超貴」、「吃蒜頭最回本」。

其中，有內行指出關鍵是順序，「肉→海鮮→肉→海鮮→冰淇淋」、「別單吃肉，油花太多容易膩，膩的時候吃點甜的，再繼續」。另外，挑選肉類也是有學問的，「不會點牛小排喔，點那麼肥的五花做啥」、「五花牛油多成那樣，回得了本才怪」、「不要上基本盤」。不過，也有網友坦言，如果要一直計較價錢，不如就去吃單點式的就好，「有這想法不如別去吃，沒在享受食物一直算錢何必」。

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