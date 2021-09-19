BTS成總統特使啟程訪美！亮出「紅色護照」受矚目　世界彈要發光了

▲防彈少年團18日下午前往仁川國際機場，準備搭機飛往美國紐約。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

第76屆聯合國大會即將於下周正式召開，為此南韓總統文在寅今（19）日將偕同妻子金正淑搭機啟程訪美，而人氣偶像防彈少年團（BTS）今年7月被文在寅任命為「未來世代文化總統特別使節」（文化特使），下周將與文在寅共同出席聯合國大會，並發表演說，為此已於昨（18）日下午前往仁川國際機場搭機。

根據韓媒《朝鮮日報》，防彈少年團引領韓流發展、推動韓國流行音樂在全球的地位，成為時下全球年輕族群的指標，他們將於美東時間20日與總統文在寅共同出席聯合國2030永續發展目標（SDG Moment），除了在會上發表演說，還會透過影像進行表演，儼然是南韓政府此次在聯合國大會上宣揚政策的代言人，為此還獲得「紅色護照」，成外界關注焦點。

據悉，防彈少年團7月21日先是被文在寅任命為「文化特使」，9月14日在青瓦台獲頒任命狀，同時獲得7本紅色的外交官護照。

根據《韓國經濟》，南韓外交官護照的發給對象為前任與現任總統、國務總理、外交部長、特別委任全權大使、國際奧委會委員、外交部長指定的外交部公務員、依據外務公務員法第31條在駐外公館工作的他國公務員、上述人士的配偶與未滿27歲的未婚子女，以及失去基本生活能力的父母。

若持外交官護照，在出入境時可免去安全檢查；依據免簽協定，在部份國家可享有免簽，甚至在當地若犯下輕罪，可享有外交豁免權迴避法律責任。

一般而言，外交官護照的基本有效期限為5年，若是被授予特使身份，期限可能會更短。依據護照法施行令第12條規定，有效使用期限可能限縮在任務之後的1至2年內，或是出公務時才能使用。

▼防彈少年團被任命為總統特別使節，持有紅色外交官護照。（圖／翻攝自Twitter@BTS_official）

其實，防彈少年團是南韓國內首次以大眾文化藝術人士的身份獲得政府任命為特使。文在寅曾透露，先前曾有人指定防彈少年團能代表全球青年參與聯合國SDG Moment的特別活動，「這代表著我大韓民國的地位又往上提高！在各個層面上，我十分感謝防彈少年團能將K-POP、韓國文化提升至更高的層次。」

防彈少年團的隊長RM也表示，「非常感謝總統能給予我們這麼好的機會，深感榮幸。」

►防彈少年團獲頒「特使」任命狀！ 下周擬在聯合國大會發表演說

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast