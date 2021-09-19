東奧鮮肉好手全裸電愛！喊「姐姐噴好濕」對話煽情　手淫照遭釣出

▲南韓田徑選手禹相赫。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓男子田徑運動員禹相赫（우상혁）專攻跳高，今年8月在參加東京奧運時雖未成功奪牌，僅拿下第4名，不過因跳出2.35公尺的好成績、刷新韓國隊的紀錄，加上形象正面積極，人氣跟著水漲船高。然而，近來禹相赫卻疑似身陷「裸體視訊性愛」風暴，不僅鹹濕對話被釣魚流出、裸照更慘遭曝光，政府事後更急刪合照撇清關係。

根據韓媒《Sports京鄉》報導，南韓網路論壇從17日起開始流傳著多張裸體視訊色情照片，以及與女方露骨的鹹濕對話紀錄，照片中的男子正在對著鏡頭手淫，從男子的外貌、五官、高瘦的身形來看，正好與東奧田徑好手禹相赫高度相似，女方在對話中親暱稱呼男方「小赫」（혁이），也暗示著男方的身份不排除為禹相赫。

▼禹相赫疑似電愛時慘遭釣魚偷拍，臉部已打馬賽克處理。（圖／翻攝自韓網）

以下節錄幾段對話：

男：姐姐好性感

女：等一下（視訊性愛）的時候，姐姐會邊玩成人玩具，我們玩得更色一點吧小赫，姐姐我好性奮喔

男：啊......XX（髒話），好想把我的頭放進去X喔！他X的好性感

女：姐姐我就喜歡小赫這麼直接，有看到我的X（女性生殖器）因為你而一直在流水嗎

男：X（女性生殖器）好性感喔

女：等等小赫射的時候噴得猛一點，朝著姐姐射，你有看到姐姐的那裡濕了嗎

男：他X的好濕喔賤女人

女：你射的時候，要對我喊「我愛你，賤女人」

之後，多張煽情的裸體視訊相片與鹹濕露骨對話很快在南韓各大社群網路上流傳，這把燒不盡的春風慾火讓禹相赫嚇得趕緊將自己的Instagram轉為非對外公開的私人帳號。

而先前禹相赫曾於17日出席國務總理金富謙主持的第2屆青年節紀念活動，與場上的政治人物進行各種自拍或合照，事件爆發後，韓媒發現相關的政治人物將提及禹相赫的貼文與照片全數刪除，似乎想要急著甩鍋。目前禹相赫並未公開回覆此事。

▲▼禹相赫東京奧運跳高奪下第4名，以2.35公尺刷新南韓紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

對此，南韓大部分網友們認為禹相赫其實算是整起事件的受害者，雖然身為公眾人物，但私領域的事情卻遭刻意釣魚公開。律師崔英基（최영기，音譯）表示，「禹相赫的身份雖是軍人，但此事屬於私生活領域，不被列入軍方程懲處對象。禹相賀是性犯罪的受害者，不僅能提出刑事告訴，甚至能提出精神損害賠償。」

據悉，禹相赫生於1996年，身高188公分、體重75公斤，曾於2018亞運奪銀。

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