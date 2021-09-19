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文在寅搭機啟程訪美！將出席聯合國大會　見輝瑞CEO談美韓疫苗合作

▲▼文在寅、金正淑19日下午從首爾機場搭乘空軍1號專機，飛往美國紐約。（圖／達志影像）

▲文在寅、金正淑19日下午從首爾機場搭乘空軍1號專機，飛往美國紐約。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年第76屆聯合國大會即將於下周起正式展開，為此南韓總統文在寅偕同妻子金正淑今（19）日下午前往京畿道城南市的首爾機場搭乘空軍1號專機，正式開啟5天3夜的訪美行程。此次文在寅除了將在聯合國大會發表演說，還將會見輝瑞藥廠CEO，談論美韓疫苗合作，另外更安排會晤英國、越南、斯洛維尼亞等國元首。

根據《韓聯社》、《News1》，今年是文在寅就任總統後連續第5年、也是最後一年出席聯合國大會，而今年更是南韓、北韓（朝鮮）分別成為聯合國會員國的第30周年，因此更格外受到文在寅重視，預計文在寅將於美國時間21日下午、南韓時間22日凌晨發表聯合國大會演說，提及新冠疫情、貧富差距、氣候變遷等全球議題，呼籲國際社會應團結合作。

此外，今年是南北韓同時加入聯合國的第30周年紀念，為此文在寅預估將向全球解說南韓近年來在維護韓半島（朝鮮半島）和平上所做的努力，並呼籲近1個月內接連試射遠程巡弋飛彈、短程彈道飛彈的北韓能夠停止軍事挑釁行為。會後，文在寅將接受美國廣播公司（ABC）專訪。

▲▼防彈少年團18日下午前往仁川國際機場，準備搭機飛往美國紐約。（圖／達志影像）

▲防彈少年團18日下午前往仁川國際機場，準備搭機飛往美國紐約。（圖／達志影像）

同時，文在寅將於美東時間20日與人氣偶像防彈少年團（BTS）出席聯合國2030永續發展目標（SDG Moment），代表聯合國全體成員國發表演說。青瓦台表示，文在寅將在該場會議提到貧困、氣候變遷等議題，強調國際社會應團結合作，並呼籲未來世代關注全球性的議題。

另外，文在寅將於美東時間20日與英國首相強生（Boris Johnson）與斯洛維尼亞元首、21日與越南國家主席阮春福展開面對面會談。

文在寅預計21日將獲美國製藥公司輝瑞的執行長博爾拉（Albert Bourla）接見，感謝輝瑞過去能穩定供應南韓新冠疫苗，並囑託輝瑞未來也能持續穩定供應。之後，文在寅將出席美韓疫苗供應鏈合作簽約協議，討論雙方在疫苗原料、研究開發等合作。青瓦台表示，盼能就此早日獲取疫苗自主權、達成全球疫苗生產基地的目標。

最後，文在寅將從美國紐約飛往夏威夷檀香山，出席22日舉行的韓戰美韓士兵遺骸交接儀式。

►BTS成總統特使啟程訪美！亮出「紅色護照」受矚目　世界彈要發光了

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