銀河系可能存在外星生命！　新研究發現4大「有機分子庫」





▲研究發言在銀河系發現外星生命的機會，比料想的更有可能成真。（圖／翻攝自哈佛史密松天體物理中心）

記者張靖榕／綜合外電報導

人類尋找外星生命的成果可能取得了一大進展，英國里茲大學（University of Leeds）科學團隊在銀河系中，年輕行星的周圍發現豐富的大型有機分子庫，這個發現代表在地球上形成生命的物質，已存在在太空之中，因此外星生命存在的機率又大上許多。

英國《每日郵報》報導，該研究發布在《天文物理期刊》增刊（The Astrophysical Journal Supplement Series），里茲大學科學團隊觀察5個「原形星盤」（Proplyd or Protoplanetary Disc），驚喜發現其中4個都存在形成生命的「關鍵有一分子」。團隊成員之一沃爾許博士（Dr.Catherine Walsh）表示，銀河系其他恆星周圍存在地球上形成生命所需的相同成分，因此在這些形成行星的環境中，可能可以找到早已具備啟動生命所需條件的物質。

研究結果顯示這些有機分子的數量比原先預期的，還要更豐富100倍。主要作者伊里博士（Dr John Ilee）指出，他們在各種不同的環境中發現巨大的有機分子庫，年輕行星的周圍環繞著氣體和塵土，形成一碗「化學湯」，而實驗室研究和一些學說研究皆指出，那裡面包含著「罕見原料」，和地球上形成生命的基本物質相同。

伊里博士指出在適當的情況下，這些物質會發生化學反應並生成糖、胺基酸、甚至形成核醣核酸（RNA）的組成成分。生物學界認為地球生命的起源就是源於RNA。

伊里博士進一步表示，這些大型有機分子庫形成的環境，都和團隊認為的地點相隔非常遠。團隊想要知道更多細節，包括確切位置以及到底有多少有機分子，這些分子都存在在原行星盤之中，而原行星盤就是行星的發源地，行星在形成以前，周遭所環繞的濃密氣體。