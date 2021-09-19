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直播主「271萬抽天堂M」結果烙賽　遊戲橘子火速自改機率公告

知名遊戲實況主丁特在《天堂M》為了製作神話武器的關鍵材料，花了271萬仍一場空。（圖／翻攝自Dinter IG、天堂M）

▲知名遊戲實況主丁特在《天堂M》為了製作神話武器的關鍵材料，花了271萬仍一場空。（圖／翻攝自Dinter IG、天堂M）

圖、文／CTWANT

經典手遊《天堂M》即使上線4年仍高人氣，然遊戲抽寶機率一直是個謎。知名遊戲實況主丁特（Dinter：薛弘偉）為慶祝他經營的電競戰隊BYG取得世界大賽門票，8月27日豪砸120萬元來抽寶物「紫布」，沒想到175次僅成功4次，直播中《天堂M》抽寶機率只有2.28%，丁特笑臉僵住，觀眾及玩家跟著怒吼要退坑。

丁特是前LOL電競選手、LOL電競戰隊Megabank Beyond Gaming（BYG）的老闆，更是《天堂M》的死忠玩家，每次直播時都有8,000至20,000名觀眾。他一直想取得最頂級的「神話武器」（又稱金武），這需要蒐齊第1至8章「史書」，或以機率製作成「神話製作秘笈」（紫布）才能取得，而單次製作需要99單位，價格約9000藍鑽（約新台幣6,750元），成功率極低，玩家花費頗高。

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丁特在27日找來同是遊戲實況主的平民百姓、小許一起見證「史書第8章」製作，結果花了近新台幣120萬元，見證《天堂M》的抽寶僅機率2.28%。「在韓版官網看到紫布製作成功機率為10%，遊戲橘子也公告台灣《天堂M》的遊戲數據、機率都與韓版相同，但沒想到是這樣的結果。」丁特事後向代理商（「遊戲橘子」）客服詢問機率相關問題。

三天後，也就是8月30日丁特在直播中交代此事，「客服隔天回電，表示由於韓版製作紫布的成本是200罐藥水，為考量台灣消費者消費習慣不同，台版製作成本與韓版不同，最後仍未說明紫布、史書第八章的製作機率。」

最後丁特語重心長的說，「大家都知道我會固定直播《天堂M》，每次觀看人數都很多，這絕對沒有工商（沒有向廠商拿錢推廣），也是最死忠玩家，花了好幾百萬儲值跟買帳號，所以黑遊戲橘子根本沒有意義，只是最後那175次只有4張紫布，這真的不知該說什麼」。

知名遊戲實況主丁特（左）、平民百性（右），都相當熱愛手遊《天堂M》，常常花大錢取得遊戲內道具。（圖／翻攝自DinterIG）

▲知名遊戲實況主丁特（左）、平民百性（右），都相當熱愛手遊《天堂M》，常常花大錢取得遊戲內道具。（圖／翻攝自DinterIG）

記者根據丁特貼出的資料，其實從6月22日至8月22日間，已製作227次紫布，共成功20張，機率為8.81%，若加上8月27日的175次僅成功4次，總共做了402次紫布，花費361.8萬鑽（約新台幣271萬元），僅得到24張紫布，丁特製作「史書第8章」的任務宣布失敗，巨額花費等於打水漂。

而就在丁特30日交代此事時，遊戲橘子也同步更改機率公告，從原本的「所有機率與韓版一致」改為「本公告僅提供所有消費類型『機率性商品』設定規則與韓版一致，不含遊戲內道具強化、製作等機率設定」，推翻一直以來與韓版機率同步的公告。

遊戲橘子在代理手遊《天堂M》後每個月營收都相當漂亮，但在丁特事件後竟更改「所有機率與韓版一致」的公告。（圖／黃鵬杰攝、翻攝自天堂M）

▲遊戲橘子在代理手遊《天堂M》後每個月營收都相當漂亮，但在丁特事件後竟更改「所有機率與韓版一致」的公告。（圖／黃鵬杰攝、翻攝自天堂M）

遊戲橘子表示，官網公告內容為「商城販售的機率型商品，與韓版機率一致」，實況主丁特所製作的「傳說製作秘笈」屬於「製作型商品」，且台版與韓版活動玩法不同，台版活動設定皆以NCsoft原廠提供的版本為主；並強調遊戲橘子網站公告內容皆配合台灣法規，也持續與原廠研擬未來公告「製作機率」的相關計畫，並未對更改公告一事進行說明。

丁特事件在遊戲社群中引起廣大迴響，玩家大多倡議，「台灣應該要有『轉蛋法』，所有線上遊戲的抽獎、製作道具機率都應該完整披露」，以及「應該要有花到一定價格就要保證取物的『保底機制』」。台灣手遊市場日益壯大，但迄今尚無保護玩家的相關機制。

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