　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新加坡添1009人確診　創去年4月底以來新高

▲▼新加坡,新加坡疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡疫情升溫。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡19日專電

新加坡COVID-19確診人數不斷飆升，衛生部昨天深夜表示，境內新增1009人確診，包括926起社區案例；全國累計7萬6792人確診。這也是星國去年4月底以來的最高單日確診人數。

星國疫苗覆蓋率已超過8成，8月中逐步鬆綁防疫措施。不過，自放寬措施後，每天新增本土案例數不斷攀升，從8月底每天一百多例激增至近幾天的800多、900多例。

新加坡衛生部表示，18日新增1009人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），包括926起社區案例、78起移工宿舍案例，另有5起境外移入。另外，新增一名90歲、未接種疫苗的死亡案例，累計60人病故。

時隔一年多，新加坡單日確診再度破千，這也創下星國自去年4月底以來，單日新增確診人數的最高紀錄。新加坡去年4月底曾連續4天確診人數破千，當時絕大多數的病例是住在外勞宿舍的移工。

新加坡至今累計7萬6792人確診。

衛生部表示，18日新增案例包括美國製藥廠輝瑞（Pfizer）設於新加坡的亞太分公司，共有22人確診。這個設施未參與疫苗生產。

另外，衛生部指出，目前有863人住院，大多數情況良好、正在觀察中。其中有105名重症患者需要輸氧治療，另有18人收治於加護病房；這些重症患者絕大多數為60歲以上的年長者。

新加坡採取「與病毒共存」策略，關注重點為重症及收治於加護病房的人數。雖然每天確診人數不斷上升，但當局未緊縮防疫措施，而是透過加強檢測、為60歲及以上的年長者等風險較高族群追加施打第3劑疫苗等措施來因應，並持續觀察快速上升的確診人數是否導致更多重症案例出現。

此外，新加坡教育部長陳振聲表示，將進一步採取措施保護在醫學上尚未符合疫苗接種資格的學生。相關措施包括小學1至5年級學生自9月27日至10月6日居家上課，6年級學生則於全國考試前，從9月25日開始放讀書假。

人口約570萬的新加坡去年底啟動全國疫苗接種計畫，據衛生部統計，截至17日為止，82%人口已完整接種，84%至少接種一劑。

 

►日本「美型壓力鍋」激殺5.5折！

ET快訊
2天抓到主謀！送葬陣頭送分局長挑釁　淒慘下場曝光
張育成炸裂本季第8轟　超大支全壘打！砲轟洋基新秀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新加坡添1009人確診　創去年4月底以來新高

駐紐約辦事處長：中國霸凌台灣　世界正在覺醒

「IS新娘」哀求想回英國　名嘴酸：留在恐怖溫床上腐爛吧

塔利班皮卡被炸！阿富汗東部城市炸彈攻擊　已知3死18傷

荷蘭人開始變矮了！平均身高仍是全球之冠　但年輕人縮水1公分

「紐約災星」忘關麥說漏嘴　富豪人魔謀殺罪成立…準備被關到死

塔利班關閉婦女事務部…改「勸善懲惡部」　禁止女中學生返校上課

微波爐「加熱杯麵」竟離奇爆炸　母女陳屍公寓火場

日本瓶中信勇闖太平洋！海上漂流37年　「傲遊7000km」靠岸夏威夷

國小女兒遭「雞婆」導師亂剪頭髮！爸怒控學校求償2278萬：種族歧視

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

晚餐打翻漏出湯汁留下食物殘渣　藍衣男騎車落跑！店家怒PO網

陳意涵「懷孕反消瘦」真相曝光！　委屈PO影片：眼睛很凸嗎～臭網友

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

刷存在感？萌貓突跳起撞爸手機 媽揭爆笑原因：被鄰居噴嚏嚇到

新加坡添1009人確診　創去年4月底以來新高

駐紐約辦事處長：中國霸凌台灣　世界正在覺醒

「IS新娘」哀求想回英國　名嘴酸：留在恐怖溫床上腐爛吧

塔利班皮卡被炸！阿富汗東部城市炸彈攻擊　已知3死18傷

荷蘭人開始變矮了！平均身高仍是全球之冠　但年輕人縮水1公分

「紐約災星」忘關麥說漏嘴　富豪人魔謀殺罪成立…準備被關到死

塔利班關閉婦女事務部…改「勸善懲惡部」　禁止女中學生返校上課

微波爐「加熱杯麵」竟離奇爆炸　母女陳屍公寓火場

日本瓶中信勇闖太平洋！海上漂流37年　「傲遊7000km」靠岸夏威夷

國小女兒遭「雞婆」導師亂剪頭髮！爸怒控學校求償2278萬：種族歧視

不吃早餐能減肥？　營養師警告「3大隱憂」：沒胃口先喝水

直播主「271萬抽天堂M」結果烙賽　遊戲橘子火速自改機率公告

Delta家戶感染高64％！連假恐讓「疫情扭轉」　醫籲遠離長輩

中秋免費LINE貼圖來了！　4款限時下載專送還有熊大兔兔

全台首次！　「5種疫苗」10月同步開打

台中13歲少女摩鐵戰3男　媽靠一瓶水鷹眼抓淫狼：只顧自己爽

新加坡添1009人確診　創去年4月底以來新高

2天抓到主謀！送葬陣頭送分局長挑釁　淒慘下場曝光

駐紐約辦事處長：中國霸凌台灣　世界正在覺醒

張育成炸裂本季第8轟　超大支全壘打！砲轟洋基新秀

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

國際熱門新聞

17歲新郎「爽娶2妻」婚禮只隔2小時　新娘是堂姐妹

紐約富豪說漏嘴　連環謀殺罪成立

她露出胸罩又扭腰　大媽崩潰飆罵：妳下流

微波爐加熱杯麵爆炸　母女慘死

看了9年　女崩潰發現婦科醫是生父

荷蘭人變矮了　年輕人縮水1公分

超狂撩妹！他秀存款258萬結局曝光

IS新娘後悔了　名嘴一句話酸爆

攻擊塔利班　阿富汗東部爆炸3死

國小女兒遭「雞婆」導師亂剪頭髮！爸氣壞

海上漂4天　媽喝尿哺乳「被吸乾」脫水亡

百年墳墓裂開「一撮人髮」冒出隙縫！　隔天離奇消失了

鯊魚遭大石斑一口吞　老船長嚇呆

女吃到人肉漢堡　發現腐爛手指崩潰

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

徐亨打臉連千毅！　反駁「要求直播賺錢」揭真相

張庭雙腿爆瘦露面！　林瑞陽帶員工塞爆40億倉庫

花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單反擊

好市多這食品混入異物！賣場通知可退貨

快訊／金鐘影帝徐亨求合作！連千毅：睿智的前輩

鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！

白目喵想找爸爸　彈跳撞手刷存在

鄧佳華遭嗆中國台灣暴牙佬！他高EQ神回

謝霆鋒變股神！不到1年「2億台幣入袋」

3歲男童被車輾　頭顱變形慘死

即／中壢今晚「送肉粽」　路線曝！大園網友暴動

iPhone 13 Pro天峰藍實機照曝光！　色彩更明亮網友讚：太美了

獨家／破產前主動求救吳宗憲　澎恰恰還原「神秘電話」破局內容

Janet放棄醫學院來台當模特兒！舊照曝光網看傻：這誰

王嘉爾突報喜訊「等官宣等很久了」

更多

最夯影音

更多
國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸
妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面