駐紐約辦事處長：中國霸凌台灣　世界正在覺醒

▲台美關係。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約18日專電

駐紐約辦事處長李光章近期向美媒表示，台灣遭聯合國體系排除在外，根源是北京將一中原則強加於國際社會。世界面對中國惡行正在覺醒，遭北京霸凌的台灣見到契機。

第76屆聯合國大會本週開議，李光章日前在駐紐約辦事處接受美國「國家評論」雜誌（National Review）專訪。他說，台灣欲解決2300萬人民遭不當排除在聯合國體系外的情形，參與聯合國永續發展目標（SDGs）相關會議，讓台灣民眾進入聯合國場所。

李光章表示，北京一直將一中原則強加於國際社會，逼迫各國政府、國際組織、學術及企業界、甚至非政府組織與好萊塢接受「台灣是中華人民共和國一部分」的虛構主張。

李光章說：「事實上，台灣不屬於、也從來不是中華人民共和國一部分。只有台灣民選政府才能在聯合國體系等國際舞台上代表其2300萬人民。」

報導提到，中國在聯合國排擠台灣，但施壓行徑在其他地方未奏效，如立陶宛。

立陶宛7月宣布計劃與台灣互設代表處，中國隨即以禁止進口立陶宛產品等手段回應，立陶宛仍堅定推動設處計畫。李光章說：「國際社會對北京霸凌行為的反制，可視為西方國家決心對抗中國惡行的前導指標。」

李光章認為歐洲正在覺醒，並說愈來愈多國家意識到中國對內加強壓迫、對外更具侵略性。報導寫道，隨著西方民主國家對中政策出現重大轉變，李光章見到台灣的新契機。

李光章說：「台海和平穩定及和平解決兩岸爭端的重要性，近來在重要國際場合受到前所未有的關注，包括美日峰會、四方安全對話（Quad）峰會、美歐峰會、七大工業國集團（G7）及北大西洋公約組織（NATO）峰會，凸顯這些國家的共同戰略目標，而團結就是力量。」

台灣被聯合國拒於門外，另一影響是全球對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）缺了一角，世界衛生組織（WHO）忽視台灣早期示警就是一例。

李光章說，台灣盼與世界分享國產COVID-19疫苗，但礙於中國箝制聯合國機構而無法執行。衛生福利部食品藥物管理署尚未獲世衛認可為「國家監管機構」（NRA），以致高端疫苗無法向世衛申請核可，台灣無法向其他國家或COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）提供疫苗，「這是國際社會的損失」。

美方雖在聯合國體系內對抗中國影響力，但問題猶存。李光章提及中國在國際電信聯盟（ITU）制定有利於華為技術有限公司的第五代行動通訊技術（5G）規範，在國際民航組織（ICAO）掩護一名竊取敏感資料的中國駭客。

李光章說，中國在聯合國體系內取得領導地位推進自身利益，時而掩飾其惡行，世界對此逐漸覺醒，希望覺醒能轉化為行動，防止其惡行造成更多影響。