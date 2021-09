「IS新娘」哀求想回英國　名嘴酸：留在恐怖溫床上腐爛吧

▲英國21歲女子貝古姆在15歲時逃家,遠赴敘利亞投奔極端組織IS。(圖/路透)

記者趙蔡州/綜合報導

英國21歲女子貝古姆(Shamima Begum)2015年逃家,遠赴敘利亞投奔極端組織伊斯蘭國(IS),被英國政府撤銷國籍,再也不得返國,她本月15日接受媒體訪問,在鏡頭前淚求大家原諒她在年少輕狂時犯下的錯誤。對此,英國名嘴摩根(Piers Morgan)表示,「讓她在自己製造的恐怖溫床上腐爛吧」。

當初年僅15歲的貝古姆在2015年與2名朋友一起翹家,搭乘飛機遠赴敘利亞投奔極端組織伊斯蘭國,並在組織的安排下嫁給荷蘭裔聖戰士瑞迪克(Yago Riedijk)。她2019年被英國政府取消國籍身份後,再也不得返國,之後的日子只能敘利亞難民營。

貝古姆15日在難民營接受英國電視節目《早安英國》訪問,可以看見她身穿無肩短袖,頭戴棒球帽,暗金色的長髮散落在肩膀上,手上還塗著指甲油,跟先前穿著黑色罩袍,從頭到腳全身包緊緊的樣子,判若兩人。

貝古姆在鏡頭前含淚說,希望英國民眾能原諒她的錯誤,懇求英國政府不要讓她在難民營腐爛,更提出可以幫忙英國政府打擊恐怖主義。其實貝古姆2019年起就試圖返回英國,但苦於國籍身份被取消,遲遲無法如願。

對此,英國名嘴摩根在推特砲轟貝古姆,表示「還好不是我去訪問這一位愛說謊又愛哭、冷酷又自私的IS新娘怪物,否則我現在已經暴怒了」、「應該永遠不准貝古姆回英國,讓她留在自己製造的恐怖溫床上腐爛吧」。

一名英國前反恐警官沃爾頓(Richard Walton)也認為,貝古姆不應該得到寬大對待,不應該以英國人的安全為代價讓貝古姆回國,「她加入了一個恐怖組織,就犯了恐怖主義罪行,她應該被當作恐怖分子對待,而不是一名犯錯的學生」。

Just as well I’m not interviewing this lying, snivelling, cold-hearted, self-serving ISIS bride monster or I’d have seriously lost my temper by now. Begum should never be allowed back to Britain.

Let her rot in the terror bed she made for herself. pic.twitter.com/ao5BRTVFA2