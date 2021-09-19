戰狼大使遭爆「嗆美國shut up」　日媒支局長曝：秦剛私下是紳士

▲中國駐美大使秦剛日前遭爆在會議上用shut up一詞叫對方閉嘴。（圖／CFP）



記者林彥臣／綜合報導

中國新任駐美大使秦剛上任1個半月，近日遭美媒爆料，在8月底一場不公開會議上粗魯叫美方「閉嘴」（shut up）讓與會者相當震驚。對此日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫，在政論節目上指出，他認識的秦剛私底下其實很溫和是個紳士，但是現在都不得不變成戰狼。

美國「國家評論」（National Review）半月刊10日爆料，秦剛8月31日出席由美中關係全國委員會（NCUSCR）透過視訊舉辦的不公開會議，談論中美關係，卻做出有失外交官禮儀風範的不當發言。

報導指出，秦剛先就當前美中關係發表演說，活動進入Q&A部分時，曾在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）時代擔任白宮國安會亞洲事務資深主任、現職美國喬治城大學（Georgetown University）教授的麥艾文（Evan Medeiros）提問，美中雙方能各自採取什麼作為改善雙邊關係。

秦剛回應表示，華府應停止讓情況惡化，以便製造對話環境；他接著說：「如果我們無法解決彼此分歧，請閉嘴」（If we cannot resolve our differences, please shut up）。

▲矢板明夫表示，現在的中國外交官根本沒在搞外交。（圖／翻攝自YouTube／三立iNEWS）



矢板明夫在政論節目《鄭知道了》針對秦剛的話題發表看法表示，過去他派駐北京的時候，秦剛擔任外交部發言人，所以彼此之間打了很多交道，在台上秦剛講話雖然兇巴巴的，但是私底下如節日晚會、忘年會之類的場合，在外交官裡面算是很溫和的，後來的發言人陸慷才是真正的戰狼。

矢板明夫說，秦剛的太太過去是《路透社》的助手，應該算是對外媒的作風相對理解，他過去在也曾與擔任駐日大使的中國外交部長王毅交流過，私底下也是一位紳士，但是這些外交官現在全都變成戰狼。

矢板明夫分析，因為現在中國在對美外交的各種丟分，已經是不可逆的局勢，他們知道就算自己是神仙也搞不好中美外交，但是當場如果不表現戰狼的樣子，他們回去可能會被習近平收拾，甚至命都可能丟掉。

矢板明夫感嘆，所以一旦有任何對中國不利的場合，外交官一定要表現出來，所以他們的對手不是對方的外交官，即使季辛吉（Henry Kissinger）在現場他們都看不到，他們看到的只有習近平，只是在表示「自己已經做出強烈的抗議，所以我沒有責任」，這些外交官根本沒有搞外交，而是只是在看著自己的老闆。