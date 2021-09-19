300多輛出租車「車頂變菜園」！司機無奈變農夫：快活不下去

▲泰國出租車業者將車頂變菜園，以節省生活開銷。（圖／翻攝自MThai，下同）

記者閔文昱／綜合報導

東南亞8月面臨Delta疫情加劇，泰國旅遊業受到重創，出租車公司的業務也大幅減少。對此，有業者就將車頂打造成菜園，有效利用空間種植各種蔬菜，除了提供所需食物，也能捐贈給需要的民眾，奇特景觀引發不少熱議。

綜合泰媒報導，由於新冠肺炎疫情衝擊泰國觀光業，連帶使得當地出租車業者生意大受影響，加上當地政府限制外國旅客的入境，對於平時觀光產業賴以為生的泰國民眾來說，無疑是衝擊加劇；報導指出，許多出租車被迫停放在私人空地，龐大的經濟壓力也使得許多業者無力支付房租、汽車維修費等款項。

據了解，許多出租車業者在收支難以達到平衡的條件下，只得選擇轉行另謀出路，不過華欣一家車行負責人卻想出讓員工在車頂種菜的想法，先以塑膠袋蓋住車頂，再放上泥土，種植辣椒、羅勒、茄子、大蔥等簡單蔬菜，讓員工和司機能解決三餐問題。目前已經有300多輛出租車的車頂上成了小型菜園。

車行顧問塔帕空（Thapakorn Asawalertkul）表示，從今年2月新冠疫情爆發以來，許多員工因收入下降而倍感壓力，有些人甚至沒有了收入，因此，他們才想出這個方法，有效利用空間，在車頂上種植蔬菜，已降低生活成本。至於收成的蔬菜該如何運用，全由員工們自行決定。

塔帕空也呼籲當地政府，希望能在這種非常時刻出手幫忙，先前他們已經尋求各個機構提出幫助，但仍等不到對應補救措施，許多司機賺不到錢或沒有足夠的收入來支付他們的開支，逐漸把車還回來，「現在我們真的快活不下去了。」

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