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金正恩爆打新冠疫苗「吐到瘦」！副作用超嚴重　韓媒：狂抽菸釀禍

▲▼金正恩抽菸。（圖／朝鮮中央電視台）

▲金正恩少年時期就開始抽菸，經常菸不離手。（圖／朝鮮中央電視台）

記者王佩翊／編譯

南韓媒體Daily NK報導，金正恩早在5月就已經接種新冠疫苗，且為了防止自己被傳染，同時也要求身邊100多名親信施打疫苗。然而金正恩本人卻因為平時煙癮重，有慢性病史，接種疫苗後出現嚴重副作用，包含高燒與劇吐，導致他必須休養一段時間。事實上，金正恩5月5日至6月4日間的確沒有公開露面。

北韓雖然至今仍對外聲稱零確診，然而《Daily NK日本》總編高英起表示，金正恩本人其實早在5月就已經在平壤外的別墅內接種新冠疫苗，且為了防止遭旁人傳染，也要求身邊100多名親信接種。不過金正恩雖然年僅30多歲，但是據傳因為肥胖以及煙癮，又患有慢性疾病，因此接種疫苗後出現嚴重副作用，使他不得不暫停一切行程休養。

▲▼金正恩在賀電中坦承，北韓青年的夢想可能不是挖煤，卻「自願」前往別人不敢去的地方從事勞動。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩雖正值青壯年，但因生活習慣不良與體型肥胖，因此健康堪慮。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩是著名的菸槍，據傳，金正恩的菸癮大到在造訪南韓時，讓看到的南韓高層都忍不住向北韓第一夫人李雪主建議，讓金正恩控制菸癮，改變生活習慣。報導稱，李雪主當時還無奈表示，「您說得對，但是即使這樣，他也不聽我的話啊。」根據曾經擔任金氏家族廚師的藤本健二表示，金正恩從10多歲就開始抽菸，菸史最少有20年。

金正恩5月到6月期間的確曾經消失近一個月，他自從5月5日出席軍眷藝術團表演後，直到6月4日主持勞動黨中央委員會才再度露面，疑似就是因為疫苗副作用被迫休養。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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